Tevez le cumplirá el sueño de conocerlo a un joven neuquino con síndrome de Down

El es francis Ojeda de Rincón,tiene síndrome de down además de padecer muchas cosas ,lleva dos años con respirador,el cuenta que aunque no sabe q le queda de vida ,amo y lo amaron ! Este Bostero solo quiere que le de un abrazo Carlos Tévez ! Como no darle una mano ? Se va cumplir pic.twitter.com/kVstAIxSu0