Tevez rompe códigos en su carrera por llegar a Rusia

El Apache parece estar de a poco allanando un camino con la intensión clara de tener un lugar en el Mundial de Rusia 2018. Bastante relegado en la consideración del entrenador y con poco mérito futbolístico en el corto plazo como para ganarse la convocatoria, Tevez pretende meter un sprint final que haga dudar a Sampaoli y así lo manifestó el propio futbolista. “Hago lo posible para estar en la Selección. Me gustaría hacerlo dudar a Sampaoli, pero sé que tengo que estar 8-9 puntos”, reconoció el delantero.

Sin embargo, el nombre que hoy desvela al mundo del fútbol es el de Lautaro Martínez, el pibe de Racing de gran presente y Superliga y con muchas chances de estar en la próxima convocatoria. ¿Qué piensa Carlitos de Lautaro?

“Hoy ponemos a Lautaro Martínez y la semana pasada no tocó la pelota ante Unión. De local, la rompió, hizo tres goles y ya está en el Mundial… A veces no entiendo. Uno tiene que tener nivel parejo para estar en Rusia”, lanzó el Apache, desatando la polémica y en el mismo sentido continuó: “Tenés que llevar hombres al Mundial; se gana con hombres, gente que va al frente en todas y que tiene experiencia en mundiales. Es una guerra que tenés que ganar”.

Por otro lado, aclaró que no tiene ningún problema con los jugadores de la Selección al punto de que se mantiene en contacto con ellos: “Estoy en el grupo de Whatsapp de la Selección. No tengo problema con ninguno”.

El Apache pelea en el último lote detrás de Agüero, Higuaín, Icardi, Dybala, Lautaro y Benedetto. Junto a Alario, Pratto y Correa dan pelea, pero muy relegados.

Sobre el arbitraje de Trucco

Por supuesto, también tocó el tema del polémico arbitraje en el Gasómetro y consideró: “Todos dicen que tenemos una AFA bostera o que todos tiran para Boca. Yo me preocupo en estar bien, lo otro lo dejamos para los que tienen que hablar. El offside es muy fino, siempre estoy atrás del defensor. Es imposible ver el offside”, consideró y agregó: “Trucco no cobró el penal a Mas porque, si lo cobraba, no salíamos del Gasómetro”.

En una nueva etapa de su vida, Carlitos no les teme a los micrófonos y dice lo que piensa sin tapujos. Ahora deberá seguir demostrando en la cancha.

Pablo Pérez, fuera de las canchas al menos dos semanas

El volante y referente de Boca Pablo Pérez no tuvo un regreso feliz ante San Lorenzo. Luego de recuperarse de una dolencia en el sóleo izquierdo, fue titular ante el Ciclón pero debió ser reemplazado antes de los 15 minutos del PT, tras resentirse en la misma zona que lo había marginado.

Ahora, según el cuerpo médico ya es un hecho que se perderá al menos dos fechas de la Superliga ante Temperley y Banfield, pero podrían ser más.

Puertas adentro, saben que se apuraron los tiempos de recuperación para llegar al importante partido ante el Ciclón, por lo que ahora esperan que se sane al cien por ciento de cara a la final de la Supercopa Argentina frente a River el 14 del mes que viene.

Es por eso que todavía no se sabe cuándo se podrá dar el regreso o si esperarán a darle minutos recién ante el clásico rival.

De esta forma, se le abre una puerta al nuevo refuerzo Bebelo Reynoso, con quien Guillermo Barros Schelotto probó en la última práctica sobre el sector derecho del medio campo.

La otra opción es mantener el 4-2-3-1 con Walter Bou en el centro del ataque y Carlos Tevez unos metros más atrás junto a Cristian Pavón y el colombiano Edwin Cardona.

Cambio de estadio: la final ante River se jugará en Mendoza

Si bien hoy se confirmaría oficialmente, ya es un hecho que la final de la Supercopa Argentina entre Boca y River se jugará en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. “Por una cuestión de logística, la final entre River y Boca por la Supercopa se jugará en Mendoza. AFA lo hará oficial este miércoles (por hoy)”, aseguró ayer el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

El partido estaba previsto que se juegue en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, pero la construcción de una autopista en esa zona de la ciudad complicó los accesos y produjo muchos escombros que podían alterar la seguridad.

De este modo, Córdoba se quedará con las ganas y el duelo se moverá a la provincia cuyana, con misma fecha: miércoles 14 de marzo.

Boca, ganador del torneo local, y River, ganador de la Copa Argentina, lucharán mano a mano por un título por segunda vez en la historia. La anterior, en 1976, quedó en manos del Xeneize.