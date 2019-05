Tevez: "Siempre hablan de los árbitros en La Boca"

"No me voy a retirar a fin de año. Estoy bien, buscando mi mejor versión. Nadie me propuso nada, es un año político pero quiero retirarme en Boca”.Carlos Tevez. El ídolo xeneize habló de su futuro.

En cuanto a la actualidad futbolística del equipo, el ex Juventus y Manchester City, entre otros, dijo que intentan que Boca juegue mejor y genere más situaciones de gol. “El cómo es una circunstancia que tenemos que poner para llegar al objetivo, pero también es bueno ganar y saber que pasás a la fase siguiente, y que la gente confíe en el equipo. Pero todavía nos falta”, sostuvo.

Para concluir, se refirió al hecho de que a fin de año se termina su contrato: “No me voy a retirar. Estoy bien y sigo buscando mi mejor versión. Hoy no pienso en el retiro, y quizás a fin de año el cuerpo no me dé más. Nadie me propuso nada todavía y cuando me pregunten pensaré qué hacer. Es un año político en Boca, es difícil pensar en el año que viene. Pero yo siempre dije que me quiero retirar acá”, agregó.