Tevez y Ábila, a la cancha para tapar otro escándalo

Wilmar Barrios y Edwin Cardona fueron acusados por dos mujeres por maltratos y amenazas con un arma blanca. Los colombianos participaron de una reunión privada en un hotel de Puerto Madero, convocados por su peluquero, en la que estaban presentes dos mujeres. Juan Cerolini, abogado de una de ellas, indicó que fueron maltratadas física y verbalmente por los jugadores y amenazadas con un cuchillo. “En un momento particular de la noche, Barrios se sobrepasó de manera violenta con mi asistida. Y Cardona se manifestó de manera amenazante”, dijo Cerolini al programa radial Closs Continental mientras su clienta realizaba la denuncia formal en Prefectura Nacional. “Fue todo a los gritos, a los golpes. Hubo forcejeos. Todo muy desagradable”, expresó el abogado, y sobre el cierre de la nota agregó: “Si esto fue como ella me relató, mi sugerencia fue la de hacer la denuncia. A las chicas no las dejaban salir del departamento, hubo alguien que sacó un cuchillo en el ascensor”.

“Estoy muy dolido y triste por todo lo que se está diciendo. Tengo esposa y tres hijas”, expresó Cardona. Por su parte, el presidente de Boca, Daniel Angelici, expresó: “No hablé con nadie. Voy a averiguar para ver qué pasó”.

En la cancha

En lo estrictamente deportivo, Guillermo Barros Schelotto pondrá en cancha al que sería su equipo titular para encarar la Superliga y la Copa Libertadores. La decisión incluye el ingreso de Carlos Tevez tras su segundo regreso a la Ribera y el debut oficial de Wanchope Ábila. La decisión del Mellizo sorprendió teniendo en cuenta que el domingo se juega el clásico amistoso frente a River, en el que el Xeneize jugaría con suplentes.

La duda que se plantea ahora es si jugarán los colombianos Cardona y Barrios, quienes fueron convocados para el partido y suelen ser habituales titulares, tras la denuncia en su contra.

Hoy se definiría el pase de Gómez

La llegada del defensor Gustavo Gomez parece finalmente encaminada y esta tarde puede darse la confirmación oficial. “Este miércoles vamos a tener novedades decisivas sobre este jugador por el que estamos negociando hace ya demasiado tiempo, más de lo que a uno le gusta”, declaró algo molesto el propio presidente de Boca Daniel Angelici. Hoy, día clave por el paraguayo.