Thiago Medina confesó quiénes fueron sus dos peores compañeros en Gran Hermano

Además, el exconcursante también tiene su lista negra y sobre este particular no tuvo filtros para mencionar nombres. Mencionó que no soportaba a Camila, y siguió con el conteo. “Ariel es muy insoportable, actúa mucho, re intenso. A Agustín no lo paso. Sobre Holder no quiero hablar, me cae mal. Juan tampoco me cae bien y a Martina no la puedo ni ver”, disparó el joven muy picante.

IWZH5GGHPVAHNIQHM7HVWCIIY4.avif

Por otro lado, recordemos que Daniela Celis fue la novia de Thiago dentro de la casa. La joven se separó de su pareja anterior para entrar al reality show estando soltera.

Hace un par de horas, la morocha le contó a La Tora el sueño que tuvo y sorprendió a todos al revelar que seguía pensando en su novio anterior. “Lo que no me pasó en todos estos meses me está pasando ahora... me duermo y sueño con mi ex”, comenzó a decir la participante.

La morocha comentó cómo fue que le puso punto final a su relación anterior. “Pasa que mi relación fue difícil porque me separé el día que yo entré a la casa de Gran Hermano. Me separé y entré”, confesó Celis.