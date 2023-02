El delito que cometió Alfa de Gran Hermano para beneficiar a Soledad Aquino, la ex de Tinelli

El sexagenario le contó a sus compañeros, en la mesa, que con su concesionaria fraguó varios permisos obligatorios para circular. Un verdadero delito. Y no solo eso, sino que la involucró a la ex de Marcelo Tinelli en toda esta infracción a las reglas.

alfa-gran-hrmano.png Cada dos por tres aparece una nueva polémica alrededor de Alfa de Gran Hermano.

Ancho, todo orgulloso, Walter narró su modus operandi polémico y controversial: “Le hacía un montón de permisos a un montón de amigos míos, los ponía como Alfa Auto Seis, los ponía en el permiso, tenía el número de la empresa”.

Hasta que metió en el medio a Soledad: “Y un día le hago un permiso, que por ahí me está escuchando, a Soledad Aquino, la ex de Tinelli. ‘Gordo haceme un permiso estoy podrida de estar en casa’, me dijo y le hago uno”. Eso no es todo, porque después agregó otro episodio picante.

Alfa aseguró que Aquino sufrió un contratiempo en esa época de nula circulación con un cerrojo policial: “A los cuatro o cinco días me llama y me dice ‘gordo estoy acá en un operativo, ¿a qué se dedica la empresa? Boludo me están preguntando de qué es la empresa y no sé qué decir”.

La historia en la pantalla se terminó allí, pero lo que es cierto que las polémicas alrededor de Alfa no tienen fin. ¡Qué vergüenza!