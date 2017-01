Por el tamaño de su miembro, no puede trabajar ni tener sexo y sufre algunos problemas de salud.

Tiene el pene más largo y no lo puede usar

Roberto Cabrera posee un pene de 48 centímetros. No quiere operarse.

Roberto Cabrera posee un pene de 48 centímetros. No quiere operarse.

Mexico.- Roberto Esquivel Cabrera, mexicano de 54 años, tiene un pene de 48 centímetros y comenzó a ser noticia en 2015 tras hacerse viral un video en el que aparecía sujetando su miembro para demostrar que es real.

Su pene de casi medio metro desbancó al anterior récord Guiness, el actor estadounidense Jonah Falcon, con 34 centímetros. “Soy famoso porque tengo el pene más grande del mundo, no conozco a nadie que tenga el mismo tamaño que yo. Me gustaría aparecer en el Libro Guiness de los récords, pero no lo reconocen”, dijo Roberto.

Sin embargo, los médicos le aconsejan someterse a una reducción. El doctor Jesús David Salazar González declaró: “Le hemos advertido que lo mejor es que los médicos le den un tamaño normal a su pene para que no le moleste y así poder mantener relaciones sexuales y tener hijos, pero no lo acepta, él preferiría tener el pene más grande que los demás”.

El profesional agregó: “Está obsesionado con su miembro. Comenzó a alargarlo cuando era adolescente, atando bandas alrededor del pene con algunas pesas y tratando de afinarlo”.

Las consecuencias de esto son problemas de salud, como frecuentes infecciones urinarias, pero Roberto continúa, aún así, con las bandas alrededor del pene, estrechándolo.

En cuanto al sexo, asegura que no puede mantener relaciones sexuales debido al tamaño. Incluso sostiene que el pene lo inhabilita para poder trabajar, obligándolo a alimentarse a través de la caridad o de la asistencia social del gobierno mexicano.