Tinelli anunció la vuelta del fútbol, ¿qué fecha se maneja?

Menos de 24 horas después de que el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, explicó que "no había fecha" para el regreso, Tinelli ratificó los plazos que se habían hablado hace un par de semanas, luego de una nueva postergación.

https://twitter.com/TyCSports/status/1310982479596183555 Marcelo Tinelli EN VIVO, en @Superfutbol: "Estamos calculando volver el 16 o el 23 de octubre, pero es muy difícil decir una fecha porque dependemos de la autorización del Ministerio de Salud" pic.twitter.com/oawXDXoEI0 — TyC Sports (@TyCSports) September 29, 2020

En ese sentido, Tinelli, además presidente de San Lorenzo, remarcó que el retorno del fútbol no depende de la cantidad de casos diarios de coronavirus que se registran en todo el país.

https://twitter.com/TyCSports/status/1310992580818108420 Marcelo Tinelli en @Superfutbol: "Es un sueño que algún día pueda venir Luis Suárez a #SanLorenzo. Por supuesto que, con los números que se manejan hoy en Europa, es imposible competir". pic.twitter.com/rDBKjddzsJ — TyC Sports (@TyCSports) September 29, 2020

"No tienen que bajar los números para que vuelva el fútbol, en octubre dicen que va a haber vuelos de cabotaje, estamos trabajando con (el ministro de Turismo y Deportes, Matías) Lammens para las burbujas sanitarias que vamos a tener que hacer en cada viaje. Todos los días trabajamos en eso, pasa que no se ve porque no estamos en cancha", afirmó en declaraciones a TyC Sports.

https://twitter.com/TyCSports/status/1310988365345554432 Marcelo Tinelli en @Superfutbol: "Lo de Ángel Romero no fue una suspensión. Fue solamente un trabajo diferenciado después de lo que había pasado" pic.twitter.com/3yi8QqHH95 — TyC Sports (@TyCSports) September 29, 2020

"Es muy difícil decir una fecha porque dependemos del Gobierno, calculo que entre mañana o pasado vamos a tener una conversación con el ministro de Salud de la Nación (Ginés González García)", agregó.