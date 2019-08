"Votar es maravilloso porque es escuchar todas las voces de todos los argentinos y todas las argentinas. Votamos cada cuatro o cada dos años y en esos días tan especiales todos somos iguales, y menos mal que es así porque está buenísimo. Todas las opiniones tienen el mismo valor, la misma importancia. Ahí no hay raza, nos hay color, sexo, género, ocupación, no hay nada, no hay condición social", subrayó.

"Hoy en las redes sociales me salió decir algo porque en un proceso democrático, lo más importante es aceptar con humildad la elección de la gente. Eso es clave, para quienes gobiernan, para la oposición, para todos. Estamos en momentos difíciles y hay que escucharlas demandas con responsabilidad porque creo que son urgentes", dijo antes de criticar en forma explícita al presidente Mauricio Macri que salió a reconocer que hizo una mala elección y se despidió de sus seguidores y de los ciudadanos que estaban en vilo aguardando los resultados de los comicios con un "aA dormir y empezar a trabajar mañana", sin que el Ministerio del Interior de un solo dato de que lo había acontecido en las urnas.

"No podés decir 'váyanse a dormir'", disparó Tinelli. "Con el mayor cariño con el presidente, nos mandó a dormir sin tener los resultados. Y los ciudadanos ya se pronunciaron y ahora son los políticos los que tienen que estar a la altura de las circunstancias. No son los dueños, son elegidos por nosotros. El poder lo tiene le pueblo, el que vota. Si yo estuviera de ese lado sentiria que el poder lo tiene la gente, por supuesto", remarcó.

"Esa vocación de servicio tiene que estar por encima de todas las mezquindades electorales", insistió."Esta grieta, ya lo dije en muchas oportunidades, no sirve para nada. No me voy a cansar de decirlo, descalificar al adversario no construye un país. por eso es necesario que nuestros políticos tengan un gesto de grandeza y busquen la manera de sentarse a dialogar", pidió.

"Hoy quiero felicitar a todos lo que fueron a votar", dijo antes de dirigirse a su público y sentenciar: "Por favor no te dejes vender el buzón de que votamos bien o mal ¿Quién tiene el puto derecho de juzgar el voto de otro argentino? ¡Qué locura eso! Hay que respetar todas las ideas, siempre. Veremos después lo que pasa en octubre. Ese compromiso y la humildad tiene que empezar desde ahora mismo para todos. La debacle no está en los 47 puntos, yo diría otra cosa: 'Gracias a los 32 que nos votaron y a los 47 que no porque la verdad nos hace ver un montón de cosas que por ahí nosotros no estamos viendo. Gracias, mañana me voy a poner a laburar con ustedes a las 8 de la mañana', no los voy a mandar a dormir", exclamó indignado.

"Ojalá reflexionen los referentes de la política y escuchen el mensaje de las urnas, se lo pido de todo corazón", dijo antes de concluir: "No se dejen llevar por esto de que son culpables, no son culpables de nada. Son culpables de lo más lindo, que es estar en democracia y en la Argentina. Festejemos y aplaudamos eso por favor".