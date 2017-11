Tinelli explotó y renunció a Indalo

A la Justicia

Con los tapones de punta contra Cristóbal López

Con 26 páginas y acusaciones de “estafa”, “desbaratamiento de derechos acordados” e “insolvencia fraudulenta”, el conductor denunció a su ex socio Cristóbal López y a Fabián De Sousa. “Te dan cheques sin fondos, no te pagan lo firmado y desaparecen. Después aparecen otros nuevos y te extorsionan. En 35 años no vi nada igual”, había disparado.

La deuda que actualmente tiene el grupo empresario con el conductor de Showmatch supera los u$s 20.000.000.

Fuera de la política

No lo atendieron

Ante la complicada situación, Tinelli se habría comunicado con gente del Gobierno, que habría evitado meterse en el conflicto ya que “quiere que se le vayan (a Tinelli) los humos políticos”, según informó Jorge Rial.

Estafado

El grupo inversor OP Investments, que compró Indalo, ya le avisó a Tinelli que no va a cobrar un peso este año y que el 19% que le deben de la venta de Ideas del Sur no se lo van a pagar.

Un clásico. Crónica TV encontró al conductor del "Bailando" junto a Adrián Suar y Pablo Codevilla para definir el futuro del ciclo que iría por canal Trece.

Lo que se viene

El futuro del “Bailando”, en las manos de Adrián Suar

Ante el complicado panorama que vive el vicepresidente de San Lorenzo, ya comenzaron los rumores sobre el futuro de Showmatch. La alternativa más posible es que Tinelli arme otra productora y comience desde cero.

“Está armando su propia productora de contenidos con su gente de confianza (Chato Prada y Federico Hoppe). Hay dos cadenas internacionales interesadas en contenidos que pueda generar Tinelli”, reveló Jorge Rial en Intrusos.

Otro punto es que a Clarín no le interesa Ideas del Sur. Pero El Trece está interesado en que siga Marcelo con o sin el “Bailando”.

Crónica TV no se quedó al margen de las primicias y encontró a Marcelo en un almuerzo junto a Adrián Suar y Pablo Codevilla, quienes manejan la programación del canal del sol.

Fiel a su estilo, el informativo comenzó con una seguidilla de placas rojas anunciando que ‘’Siempre va a haber Bailando’’ y que ‘’Tinelli está lejos del Chauuuu’’ .

Por otra lado, ante las posibilidades que se barajan , la productora Mandarina estaría interesada en hacerse cargo de la producción del ciclo. Según allegados a Tinelli, alguna vez, cuando empezaron los problemas con Indalo, Mariano Chihade, titular de esa productora, habló con el conductor y le dijo que contara con él para hacer Showmatch si la cosa se complicaba. Esa charla no tuvo correlato en el tiempo, pero la puerta quedó simpre abierta.

También surgieron versiones que el programa continuaría hasta el 4 de diciembre, financiado por El Trece y por el propio Marcelo. El año que viene, Showmatch podría continuar, pero sin el “Bailando”, sólo como un formato humorístico.