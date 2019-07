Este lunes, Marcelo Tinelli volvió a reavivar la polémica a preguntarle a la participante si creía que había habido una venganza por parte del jurado y la situación volvió a ponerse tensa. "Sí, había olor a venganza en el estudio. Yo lo sentí. Del jurado en general y mucho más del señor misoginia", dijo Matilda Blanco, en referencia a Flavio.

"Tampoco tenés que permitir que diga esas palabras. No lo tenés que permitir, Marcelo", respondió por su parte el productor. "No, eso no va. Ya está", señaló el conductor, en sintonía con el pedido del coreógrafo.

"Te la agarraste conmigo. Le dijiste a todas las mujeres de mi edad que no podían bailar, no se podían enamorar y no podían tener un proyecto porque te parezco grande. Me comparaste con una tía", postuló Matilda. "¿Pero qué tomaste? tenía razón entonces al decir que venías tomada", chicaneó Mendoza.

"Matilda, ya está. No está bueno. Pensé que tenían buena onda entre ustedes porque vi que se saludaron bien, pero no fue así. Vi mal, tengo que ir al oculista entonces", manifestó el Cabezón dando por cerrado el tema, poniéndole los puntos a Matilda, pero no a Flavio.

Embed

Minutos después, antes de que se diera a conocer cuál pareja iba a ser salvada en el duelo, Tinelli anunció que Matilda quería hacer un descargo. "Matilda Blanco quiere decirle algo a Flavio, puede pasar y decírselo. No quedó bien el tema con la palabra", indicó el conductor.

Al volver a la pista, Matilda miró a Flavio y para sorpresa de todos, le dijo: "Yo no soy así. No quise decirte cosas feas, pero realmente me dolió lo que me dijiste y disparé con lo primero que pude". "Yo sé que no estuve bien", sentenció luego de quebrarse.

"Está bien, decimos muchas cosa que no tenemos que decir a veces. A veces hay palabras que no hay que decirlas. Uno puede jugar, tener un ida y vuelta, pero hay palabras que hay que respetar y no decirlas porque no soy lo que dijiste", replicó Flavio, a lo que Tinelli asintió: "Totalmente, totalmente".

"Lo sé, pero me lastimaste", reconoció Matilda. "Te pido disculpas si te lastimé, si te sentiste ofendida pero yo no te diría misógina u otra palabra que es muy feo decirla en la televisión argentina. Me meto en la banquina mil veces, pero tampoco decir cosas terribles, no sirve", planteó Mendoza y Tinelli volvió a acompañar sus palabras, esta vez con un "perfecto".

"Gracias Matilda por el gesto y gracias Flavio por aceptarlo también", agregó el conductor para seguir adelante con el programa.

Embed

En las redes, el repentino pedido de disculpas de Matilda llamó la atención, más que nada por su carácter fuerte. Hace unos días, tras el cruce que tuvo con Florencia Peña y Flavio, redobló la apuesta en Los ángeles de la mañana, criticándolos aún más, y eso que habían pasado unas horas. Al parecer, la palabra "misoginia" no fue bien recibida en las huestes de Tinelli, quien hace un tiempo intenta aggiornarse ante el auge del feminismo.

En ese marco, los varios televidentes manifestaron su desconcierto y malestar en Twitter. Muchos apostaron que la crítica de moda fue obligada a pedir disculpas.

Embed Flavio mendoza El señor que NO es misógino!!!! Y al cual tinelli protege y encima obligan a una mujer ( Matilda blanco ) a pedirle perdón por decirle misógino. Cosas que pasan en el #SuperBailando #Superbailando2019 #Showmatch #bailando2019 muchos se olvidan de estos videos pic.twitter.com/7gZszU6vrl — ☘ N A Z A R E N O ☘☆ (@naza24alejandro) 16 de julio de 2019

Embed Me parece a mi o la obligaron a Matilda a decir esto??? — Pampito Perello Aciar (@PampitoOk) 16 de julio de 2019

Embed Noooo se humilló solaaa. Verguenza daan Flavio mendoza y la moni argento, rebajarla así a matilda. Y matilda se tendría q haber quedado firme con lo q dijo no bancó nada, porque todo lo q dijo es verdad. — FranLopez (@franblackrs) 16 de julio de 2019

Embed Claaaro a Matilda la obligan a q pida perdón, pero en cambio a Maria del cerro después todosla apoyaban y se hacían los más feministas. #FeminismoSelectivo — FranLopez (@franblackrs) 16 de julio de 2019

Embed Acabo de ver que le hicieron pedir diculpas a Matilda Blanco, no lo puedo creer, porque no se fue? Quede así, que ganas de prender fuego todo pic.twitter.com/2oJKfDovZY — CeCe (@MissCecs) 16 de julio de 2019

Embed Una vergüenza lo que le hicieron a #Matilda. Flavio Mendoza es re agresivo y jamás pide disculpas de corazón. — Lore (@Lorena59960986) 16 de julio de 2019

Embed Ninguneando a rocio guirao diaz con que es bajita para ser modelo y que el veneno también viene en envase chico. #bailando2019 y tinelli esto si lo permitía no? Y a matilda blanco la obligan a pedir perdon jajajaaja. pic.twitter.com/xqYGsf14OS — ☘ N A Z A R E N O ☘☆ (@naza24alejandro) 16 de julio de 2019

Embed Rebajando a silvina escudero, haciendola sentir inferior con que el llegó más alto que ella. Siempre contra mujeres Y TINELLI DEFIENDE ESTO Y HUMILLAN A MATILDA BLANCO A PEDIRLEN DISCULPAS A ESTE TIPO? Denle RT please. pic.twitter.com/oKPGAChwoz — ☘ N A Z A R E N O ☘☆ (@naza24alejandro) 16 de julio de 2019

Embed Obligaron a Matilda a pedir disculpas, si eso tampoco es violencia... #ShowMatch — Plafito (@ferplaf) 16 de julio de 2019

Embed A matilda la obligaron a pedir perdon y encima se le rieron en la cara cuando se puso a llorar. Miren que yo mucho no la banco pero la mina le erro feo en aceptar entrar al bailando. #SuperBailando2019 — Leonel (@briskviciconte) 16 de julio de 2019

Embed Xq la obligaron a Matilda Blanco a pedir disculpas? Re armado, cuantas veces no dijeron peores cosas, hasta el mismo Flavio,que se puede esperar de Tinelli cuantas veces dejo que agredan #SuperBailando #Bailando2019 pic.twitter.com/jp7IYZOCY8 — (@Christopher_p) 16 de julio de 2019

Embed Q HORROR OBLIGAR A MATILDA BLANCO A PEDIR DISCULPAS PORQUE AHORA #Bailando2019 ES EL SHOW DE LA SORORIDAD.. ASCO, TINELLI PONES A LAS MUJERES EN BOLAS Y LAS HACES PELEAR, Q BUENO NO LLEGASTE A NADA MAS Q CONDUCTOR BERRETA, LA POLITICA TE QUDO GRANDE TE DESCARGATARON COMO UN FORRO — @HijaDelChurrero (@HijaDelChurrero) 16 de julio de 2019

Embed #SuperBailando Estamos todos con @matildablanco no? El misogino la maltrató, la denigró y la producción la obligó a humillarse disculpandose siendo ella la victima. Una vergüenza lo que la humillaron a Matilda. Flavio sos MISOGINO, búscalo en el diccionario, te calza justo. — Maria Paz Arriaga (@MariaPazArriag9) 16 de julio de 2019

Embed #SuperBailando#FlavioMisogino

RT



Lo que humillaron a Matilda dio vergüenza ajena. Flavio la maltrató, la denigró y la obligan a pedirle perdón? Perdón porque? Si un misogino es lo que sos. La producción una vergüenza y el falso feminista @cuervotinelli dio asco obligandola. — Maria Paz Arriaga (@MariaPazArriag9) 16 de julio de 2019

Embed A Matilda la obligaron o le pidieron d buena manera q le pida perdón a Flavio? Matilda asustada, no podía hablar y lloraba, q onda xq tiene q pedir disculpas a alguien q la agredió? Q pida disculpas él primero. Aparte no da q Tinelli, la censure d esa forma . Ni una menos? — #TaijiStopTheKilling (@VeronikMGWV) 16 de julio de 2019

Embed Tinelli , el defensor d mujeres, se puso alado d Flavio, cuando Flavio Tambn se zarpó mal. Tinelli en vez de censurar a Matilda le tendría q haber pedido q se calme y hablé sin agredir. Pero no censurarla. Después dl corte, algo pasó. La obligaron a q se retracte? — #TaijiStopTheKilling (@VeronikMGWV) 16 de julio de 2019