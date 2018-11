“Es algo que particularmente no descarto, y es algo que por ahí algún día se da. Todo lo que es la función pública, y fundamentalmente el hecho de tener una fundación y haber trabajado tanto desde la función social con tanta gente, es algo que no descarto el día de mañana”, explicó el Cabezón frente a las cámaras de Involucrados. Luego fue cauto y se refirió a las próximas elecciones, que serán en 2019. “Lo que no puedo decir es si mis tiempos laborales coinciden con los tiempos electorales, no puedo decir eso. No estoy apurado por eso”, aclaró.