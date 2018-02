Tinelli: "Me pareció raro que Macri reciba a Guillermo"

Además, opinó que "con tanto poder que ha tomado Boca en la AFA, puede que los árbitros dirijan condicionado".

"Con respecto al fútbol, tengo una sensación que me quedó cuando estaba luchado para ser presidente de la AFA y en ese momento se eligió esto. Yo no creo que Macri tenga que llamar a nadie, que el presidente de la AFA tenga que llamar a un árbitro. Si me parece que con tanto poder que ha tomado Boca en la AFA, algunos pueden dirigir condicionados. No porque les digan lo que tienen que cobrar", explicó.

En declaraciones formuladas a Radio Mitre, opinó que "el poder del fútbol es manejado casi en su totalidad por Boca".

"Todos sabemos del fanatismo de Mauricio por Boca. Después de lo que pasó con River y las críticas que tenía River y la gente cantando cantando en su contra en el Monumental, él lo recibió a Guillermo en la Casa Rosada. A mi me pareció raro. Me imagino que ya tenía armada la reunión", cerró.