Se trata del coach que se encargó de armar las performances de Laurita Fernández y Fede Bal -en los últimos tres años-, quien compartió en su Twitter un video bailando junto a su abuelo el tema “Dura” de Daddy Yankee.

“Maravilloso tu abuelo Mati!! Lo quiero en el #Bailando2018 . Y vos como coach”, respondió el conductor al ver el excelente desempeño del hombre que ya transita la tercera edad.

Esta no es la primera vez que el coach muestra en las redes sociales a su abuelo intentado copiar sus delicados movimientos. Ya lo había hecho en noviembre del 2016, cuando se movían al ritmo de “Where Is The Love?”, de The Black Eyed Peas.

En caso de no ser uno de los participantes titulares, seguramente el abuelo acompañará a la pareja que prepare su nieto, en algún ritmosque requiera la presencia de un tercer bailarín, como la salsa de a tres, el merengue en familia o el cuarteto en trío.

Confirmados

Si bien en los medios chimenteros aparecieron varios nombres de posibles participantes, hasta el momento los únicos confirmados por los propios productores del ciclo son los jurados Ángel de Brito, Moria Casán y Marcelo Polino.