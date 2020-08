¿Tinelli y Guillermina Valdés están otra vez juntos?

En los últimos días, ambos mostraron buena onda en sus posteos en las redes sociales, y Tinelli incluso le puso like a varias fotos de Guillermina en Instagram, el mismo medio que había usado el conductor para anunciar la ruptura de la relación de pareja (aunque siguen viviendo en la misma torre de edificios, pero en pisos diferentes).

Además, las cariñosas declaraciones que daban a los medios pese a la separación alimentaron las sospechas sobre una posible reconciliación. Algo que ya había adelantado Luis Ventura al asegurar que Tinelli todos los días bajaba por las escaleras varios pisos para visitar a Lolo y a Guillermina, para no ser descubierto por ningún vecino. El conductor se río de esa data del chimentero posteando la información en las redes, pero ahora más periodistas aseguran que Tinelli y Valdés están juntos otra vez.

Así lo informó Pampito en Confrontados: “Tengo confirmado la reconciliación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés”, anunció el periodista.

Ademas, reconoció que tiene aval sobre su información: “Guarda con desmentir porque tenemos pruebas y capturas, así que guarda. Por ahora no las vamos a mostrar pero si es necesario, las mostraremos. Lo cierto es que Marcelo y Guillermina Valdés ya están prácticamente juntos. Ellos se lo están contando a sus allegados y a sus amistades”.

“De hecho, anoche vieron juntos el Cantando 2020 y apoyaron a algunos participantes. Están casi juntos y lo que ellos le dicen a los íntimos es ‘estamos muy cerquita de la reconciliación con Guille’. ¿Qué significa esto? Que están juntos, porque si no, no avisás esto. O sea, están juntos pero todavía no lo quieren hacer público”, agregó. "Lo que antes era una visita de Marcelo al hijo que tiene en común con Guillermina, hoy ya no es solamente eso sino que están juntos”, dijo para confirmar la reconciliación. ¿Qué dirá Tinelli en sus redes?