Tini Stoessel hizo llorar a Rodrigo de Paul en su concierto: cuál fue la canción

Y junto a esa pregunta apareció otra que se preguntaba cuál era la canción que había logrado emocionar de esa manera al futbolista del Atlético de Madre. El tema se trata de Quiero Volver, un tema que Tini grabó con su ex novio, Sebastián Yatra.

“Hace tres semanas veía muy, muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza”, admitió Tini Stoessel aclarando que había sufrido ataques de pánico.

“Y poder estar acá es un gran logro y en gran parte también es gracias a ustedes por todo el amor que me brindan. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias”, agregó Tini Stoessel antes de agregar: “Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales”.

“No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme”, explicó Tini Stoessel antes de cerrar: “Pensé en esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta”.