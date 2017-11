Tini Stoessel se suma para brillar en Las Estrellas

Buenos Aires.- La figura de Tini Stoessel no para de crecer y es requerida por todo el mundo. Cómo será su magnética imagen, que la cantante se suma a Las Estrellas, donde mostrará sus cualidades vocales. La ex Violetta grabará un capítulo de la ficción de Pol-ka, que se encuentra en la recta final. La escena en la que aparecerá Tini transcurrirá en el hotel de las hermanas Estrella. Si bien no hay muchos detalles sobre qué tipo de papel interpretará, sí se sabe que el episodio saldrá al aire la semana próxima.