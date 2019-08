El prestigioso coordinador del fútbol juvenil de San Lorenzo, campeón del mundo sub-20 como entrenador y maestro a la hora de formar talentos, habló con LMN del para muchos “9 del futuro” del fútbol argentino, y dejó varios títulos resonantes.

-Imagino lo feliz que estará por el presente de Gaich...

-Sí, contento, me tocó tenerlo, me tocó trabajarlo a él solo y este presente me llena de alegría. Por él, por su familia.

-¿Qué es lo que más le gusta de Adolfo?

-Que pelota que le cae al pie es gol, es una cosa increíble. Pero es mérito de él, sin dudas.

p31-bullet-tocali-depo(SCE_ID=346202).jpg

-Algunos ya lo comparan, por estatura y oportunismo, con Palermo. ¿Lo ve parecido?

-Me parece que es otra cosa, no lo veo parecido a Palermo, es una especie de “tanque alemán”, como yo le digo.

-¿Y qué le conviene a San Lorenzo: afianzarlo en Primera y sacarle el jugo o venderlo ya?

-Yo lo que quisiera es lo mejor para el chico, y me parece que eso sería aprovechar el momento que tiene en la selección y ser vendido, sin dudas. Por supuesto que la plata la maneja el club y tiene que saber San Lorenzo lo que va a pedir.

-¿Cuáles considera que deberían ser los destinos europeos ideales para Gaich?

-A mi modo de ver las cosas, tendría que ser vendido a Alemania o a Inglaterra, y corregir todos sus errores allá y seguir creciendo.

-¿Y le ve futuro en la selección mayor como el futuro 9?

-Sin dudas. Fue goleador del Sudamericano sub-20, del Mundial sub-20, de L’Alcudia sub-20, ahora de los Panamericanos sub-23... Uno tiene la esperanza de que en la selección mayor también lo sea.

-San Lorenzo, de la mano de usted, sacó a Matías Palacios, figura de la sub-17, a Gaich, a Herrera (4 actual en los Juegos)...

-Es lindo que los chicos se destaquen, igual que haber visto a tantos pibes que tuve en la selección llegar lejos.

Si se queda, ¿tendrá más lugar con la venta de Reniero a Racing?

El pibe Adolfo Gaich la rompe en la selección argentina pero está muy tapado en San Lorenzo. Tiene por delante al paraguayo Adam Bareiro, a Nicolás Blandi, a los hermanos Romero que llegaron ayer y revolucionaron al mundo azulgrana. Incluso otro chico, Alexander Díaz, parece estar por encima de él en la consideración del entrenador Juan Antonio Pizzi.

Lo bueno para Gaich es que al menos tiene un competidor menos en Boedo. Es que ayer, Nicolás Reniero se convirtió en refuerzo de Racing, luego del acuerdo para su compra que alcanzó la Academia con el Ciclón, que necesitaba vender para equilibrar sus cuentas.

Tras varias semanas de negociación entre ambas dirigencias, se determinó finalmente que la Academia le pague cuatro millones de pesos brutos por el 80 por ciento del pase. Al Cuervo le ingresan 3.250.000 dólares y se queda con un 20 por ciento del pase para una futura venta.

p31-f02-depo(SCE_ID=346196).jpg

Reniero, de 24 años, firmará un contrato por cuatro temporadas con el conjunto de Avellaneda, a donde llega para ser opción a la experiencia del capitán Lisandro López y Darío Cvitanich.

El delantero entrerriano llegó a San Lorenzo a los 17 años, procedente de Independiente de Villa del Rosario, equipo de su ciudad, y fue promovido a Primera División por Pablo Guede en 2016.

Esta temporada disputó dos partidos con la camiseta de San Lorenzo, ambos en la serie frente a Cerro Porteño de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores, donde el Ciclón quedó eliminado.

Se convierte en el quinto refuerzo de Racing, que antes sumó a José Luis Rodríguez Bebanz, Walter Montoya, David Barbona y Matías Rojas.