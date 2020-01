Tocalli a LMN: "Es el momento de vender al Tanque Gaich"

El Brujas, que ayer parecía tenerlo cerrado y el Benfica, que se lo quiere soplar, se disputan a la joyita azulgrana y de la Sub 23.

"Aún no está hecho, que quede claro. Pero lo veo bien; si se va, me parece bárbaro. Está pasando un momento bárbaro, creemos que es el momento", asegura quien asesora a la dirigencia junto a dos glorias azulgra-nas: el Beto Acosta y el Pipi Romagnoli.

Y al ahondar en su apreciación, agrega: "Sirve para que el jugador siga progresando y para que al club le ingrese un dinero bueno. Los que dicen que hay que esperarlo, que puede seguir explotando y venderlo más caro luego... Naaa. Cada uno tiene su manera de pensar. En San Lorenzo estamos contentos de que le salga esto a Adolfo porque es una oportunidad muy linda para él. Ha hecho sacrificios, se le vinieron todas las cosas de golpe, la selección sub-20, la sub-23, la Primera de San Lorenzo, la selección mayor...", recuerda Tocalli el vertiginoso ascenso del considerado nueve del futuro del fútbol argentino. Hasta se anima a señalar que "va a terminar siendo un delantero muy importante para el fútbol de Europa. Lo van a trabajar mucho y podrá jugar en clubes más importantes del Viejo Continente".

Respecto de sus charlas con el delantero al que supo pulir, confía: "Le dije que tiene que estar tranquilo, que se le iba a dar. En la cancha de River, después del gol que hizo, le dije que estuviera con calma".

Papelón de AFA

En su cuenta de la red social Twitter AFA informó ayer: "El delantero de Argentina Adolfo Gaich viajará hoy rumbo a Buenos Aires para realizarse la revisión médica con el @ClubBrugge (Brujas) regresando a Colombia, este viernes, a primera hora de la mañana". Eso, sin que San Lorenzo lo confirmara. Luego, la cuenta debió retractarse y aclarar: "Adolfo Gaich, quién tenía la autorización de Argentina para viajar a Buenos Aires, finalmente no irá en el día de la fecha y permanecerá en Colombia junto al resto del plantel".

Hoy, con un equipo alternativo, Argentina, ya clasificada a la próxima fase del Preolímpico sub-23, se medirá hoy desde las 20 con Venezuela, cerrando su participación en el Grupo A. ¿Estará un rato Gaich?

Todas-las-voces.jpg

Piatti, una vieja debilidad, entre Banfield y el Ciclón

Una vieja debilidad de San Lorenzo y héroe de la Libertadores extrañamente regresa al fútbol argentino. Es que todo parece indicar que Ignacio Piatti, que ganó la Copa Libertadores en 2014 con el Cuervo, jugará en Banfield o en San Lorenzo. El mediocampista ofensivo cumplirá 34 años el 4 de febrero y viene de brillar en el fútbol canadiense.

En diciembre de 2019, Piatti dijo en una entrevista a Infobae: “Me gustaría volver al fútbol argentino. En su momento dije que no jugaría en ningún otro equipo que no sea San Lorenzo, pero San Lorenzo nunca me fue a buscar. Me fueron a buscar Boca e Independiente, pero nunca San Lorenzo. Ahora evalúo ofertas de equipos que me quieran contratar”.

Lo cierto es que el Taladro ayer mostró fuerte interés y parecía tenerlo abrochado. Pero por la noche, San Lorenzo se metió en la pelea... .

Piatti fue figura en el Montreal Impact de Canadá y esta todo dado para que pegue la vuelta al país, pero ¿a donde?.

LEÉ MÁS

Gaich cerca de ser vendido en 14 palos y se armó la polémica

El tiempo dirá si lo vende bien