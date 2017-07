Todas contra Luli

“No sé por qué ella eligió alquilar un vientre, ¿vos me lo podés explicar?”, lanzó la morocha en una entrevista con la revista Pronto, para después sentenciar: “Ahora está de moda entre las actrices de Hollywood esto de alquilar un vientre. A mí me parece que no querer tener un hijo en tu vientre sólo por no engordar no está bueno”.

“En la Argentina tenemos un montón de ejemplos de mujeres que dieron a luz y quedaron espléndidas, como Pampita, Nicole Neumann, Dolores Barreiro o mi amiga Paz Cornú”, agregó Jelinek para justificar su opinión.

Como si fuera poco, también se pronunció en contra de la decisión de Luli Pop de ser madre soltera, describiéndolo como algo “poco natural”: “Mis viejos están juntos hace 46 años, me gustaría eso para mi vida. No veo como algo natural esto de tener un hijo sola”.

Salazar, quien optó por subrogar un vientre debido a que sus médicos le detectaron trombofilia, lo que le provocó varios abortos mientras estaba en pareja con el economista, no dudó y salió a responderle a Karina Olga a través de Twitter, asegurando que tiene una mente “prejuiciosa y retorcida”. “Sólo a mentes prejuiciosas y retorcidas se les puede ocurrir decir que yo no llevo a mi hija en mi vientre por mi físico. ¡No saben nada! Cansada”, publicó junto a un emoji de una cara furiosa.

Más críticas

Karina no fue la primera

Marisa Brel y Marian Farjat fueron otros personajes del ambiente que apuntaron contra Salazar. Brel (quien también es madre gracias a una subrogación), expresó que Luli alquiló un vientre para no perder su figura. “No está bueno que se instale la idea de adoptar este método para no perder la figura”, contó.

En tanto, la ex GH apuntó contra la decisión de ser madre soltera: “Me gustaría que mi hijo tenga un padre. Las madres solteras son egoístas”.