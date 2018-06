Todo lo que está mal antes de un Mundial

Rusia. Hace casi todo mal Argentina en la previa a la Copa del Mundo de Rusia 2018. La preparación con vistas a la máxima cita definitivamente deja mucho que desear. Del amistoso ante un rival inexistente como Haití a la escandalosa suspensión del partido con Israel, pasando por las dudas del técnico, el conventillo por la exposición innecesaria de algún jugador (Cristian Ansaldi) o por el tiempo de trabajo y los días de descanso... Y hasta la no visita al Papa puede incluirse en el conjunto. Es decir, todo lo que no debe ocurrir en la antesala a un torneo de tamaña envergadura está sucediendo con la selección albiceleste, que llega envuelta en polémicas e incertidumbres a un certamen que no suele perdonar tantos desatinos juntos. El último de ellos fue la cancelación del partido con Israel. Ayer Chiqui Tapia, presidente de la AFA, dio una conferencia en la que no aceptó preguntas, como con “cola de paja”.