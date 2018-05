Todo mal con Pampita

En el canal no están conformes porque no acepta sugerencias. Pidió vacaciones y se las negaron, mientras el rating de su programa sigue en caída.

Pampita no la está pasando nada bien desde la llegada de su programa a Telefe y ahora está de punta con las autoridades del canal de las pelotitas, ya que no acepta sugerencias para levantar en las mediciones de rating. Además, las internas que hay entre los miembros de su ciclo no la ayudan mucho (las amigas de la conductora, Barbie Simons y Angie Balbiani, están enfrentadas a Sol Pérez). Ante este panorama, la modelo pidió vacaciones y los directivos le contestaron con un no.