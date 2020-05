"No podemos esperar. Hay 300 familias en la meseta neuquina, se viene el invierno, tenemos niños y lo que queremos es llegar a una solución. Si realmente el gobierno quiere dar una solución a las 70 mil familias que aún no tienen vivienda y, sobre todo, a las familias de la meseta, que el gobernador se siente realmente a dialogar", aseguró López a LMN.

Junto a otros vecinos, se apostaron sobre la calle Casimiro Gómez con un corte total y quema de cubiertas. Allí tienen planeado pasar todo el día y la noche, hasta este miércoles a las 9 de la mañana.

"Le pedimos al Gobierno de la Provincia que se acerque. Estamos dispuestos a dejar las tierras pero tiene que ser con una propuesta coherente y una propuesta conjunta en una mesa de trabajo, donde los vecinos tengan la garantía de que van a acceder a un techo digno", planteó el vecino. Y aseguró que, aunque algunas familias aceptaron un acuerdo con la Municipalidad, "nosotros no vemos viable esa propuesta".

"Les han propuesto cheques de alquiler durante 12 meses y se les va a dar un loteo después de 12 meses, atrás de Z1. Nosotros no vemos viable esa propuesta, somos incrédulos ante la palabra de los funcionarios de Mariano Gaido y creemos que nuestra única garantía es empezar a trabajar nosotros mismos un proyecto que hable de techo digno", afirmó el referente vecinal.

"Si hay alguien que no puede esperar diez años a tener una vivienda, que no puede alquilar más y que no pueden vivir más de prestado son los vecinos de Casimiro", concluyó.

