Toma y escándalo: Grabois bancó a la hermana de Luis Etchevere

Dolores Etchevehere , la hermana del ex ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, protagonizó en la madrugada de este jueves un tenso cruce con ruralistas que afirmaban representar al ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri y le ofrecían un "salvoconducto" presuntamente acordado con la Policía de Entre Ríos "para que se puedan ir sin ningún problema" del campo que está en disputa entre los miembros de la familia.

Tras una jornada tensa signada por la movilización de los ruralistas pidiendo el desalojo del campo y la filtración de polémicos y violentos audios de los manifestantes (además de incitar la participación con armas, calificaron a quienes acompañan a Dolores Etchevere de “piojosos, sarnosos"), un grupo de hombre se acercó al campo para pedirles que abandonen el lugar.



"Hablé con la Policía de Entre Ríos para que se puedan ir de la provincia sin ningún problema. La gente que está afuera tampoco los va a tocar ni nada. Yo puedo estar tranquilo, pero no todos están tranquilos", dijo uno de los hombres que se acercó a la tranquera junto a dos efectivos.

Aquí los embajadores de @lmetchevehere, como si fueran los dueños del país, ofreciéndole un salvo conducto a Dolores Etchevehere si se va de su hogar.

Su respuesta es un ejemplo de Dignidad.

"A quiénes responden'", preguntó Dolores Etchevere cuando se acercó al lugar. "Venimos en nombre de los dueños del campo", le contestaron. "¿Ustedes vienen a dar un consejo de lo que yo hago en mi casa? Disculpeme, yo a usted no lo conozco", replicó la mujer.

"Venimos a decirle de buena manera que arreglemos esto de una forma pacífica", le respondió uno de los hombres. "¿Usted está amenazando? ¿Cuál es la otra manera si no es la pacífica? Miren señores, yo hablo con el expediente, nos encontramos en tribunales. Yo no voy a arreglar en negro acá nada", retrucó la mujer.

El momento fue registrado en un video que compartió Grabois en Twitter. El mismo termina con un paneo de 180 grados de la mujer, mientras los que la acompañan cantan: "Olé, olé, olé, ola, Proyecto Artigas para sembrar, reforma agraria con la justicia social".

Este jueves, Grabois, quien representa legalmente a Dolores Etchevere, dijo que sus hermanos "son unos sinvergüenzas" que "quisieron estafar a su hermana" porque están "enfermos de ambición". El abogado explicó que "hace más de 10 años" que la mujer comenzó a denunciar a sus hermanos y a buscar "justicia para ella" luego de la muerte de su padre, Luis Félix, al que "lo hicieron firmar papeles" en su lecho de muerte.

"Ella no es la única heredera del campo. No le corresponde todo, pero le corresponde una parte. Y ella puede hacer lo que quiera con su parte. Si se la quiere dar a lo que ellos llaman `los negros de mierda´, lo puede hacer. Ayer (miércoles) la Justicia le dijo a Luis Miguel Etchevehere que no pudo probar que ella no tiene derecho a estar en esas tierras", aseguró Grabois.

En declaraciones a El Exprimidor, el programa que conduce Ari Paluch, aclaró que actualmente "la herencia está indivisa", pero "está la declaratoria de herederos" y Dolores Etchevehere "figura como heredera". "Inventaron que ella había vendido las acciones, cuando no se pueden vender acciones de una sociedad indivisa. Hicieron todo trucho. Son unos sinvergüenzas. Quisieron estafar a su hermana. Enfermos de ambición", remarcó.

Por su parte, el ex Ministro de Agricultura Luis Etchevehere, ex titular de la Sociedad Rural Argentina, aseguró en las redes sociales y ante las cámaras del canal de noticias TN que Gabriela Carpineti, integrante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, acompañó a los “usurpadores” durante toda la última noche dentro del campo.

Gabriela Carpinetti del Ministerio de Derechos Humanos, también durmió anoche en la usurpación de Entre Ríos.

Fuerte apoyo de Alberto Fernández a Grabois para la toma de Tierras !

Fuerte apoyo de Alberto Fernández a Grabois para la toma de Tierras ! — Luis Etchevehere (@lmetchevehere) October 22, 2020

"Esto quiere decir que el señor presidente Alberto Fernández está avalando la toma de tierra en Entre Ríos con la presencia de sus funcionarios”, denunció.