Tomás Dente confesó que Mirtha lo tiene bloqueado

Ante ese comentario, Nicole fue letal con su compañero: “Es que sos muy intenso, Tomi. Yo te amo, pero quizás una señora más grande no te tiene tanta paciencia. Cuando Tomi te quiere sacar un audio, uf”

“Yo la quiero y la admiro mucho, pero a mí me da la sensación de que se equivocó. De hecho, hablé con la producción y me decían que Mirtha, en su momento, no estaba muy ducha con el WhatsApp. Un día estábamos charlando re bien, de hecho me preguntaba por qué no tenía hijos, era una charla tipo 2 de la mañana, súper bien. Charlábamos porque ella es muy cariñosa y amorosa, y al otro día no aparecía más la fotito”, explicó el hermano de Fernando.

“Me di cuenta que me había bloqueado y no entendí por qué, porque no hubo nada”, cerró