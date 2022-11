“Mi cambio fue en una época de transformación no solo física sino también mental. Crecí física y mentalmente también. Cuando era chico, tenía muchas inseguridades por un cuerpo en el que no me sentía del todo bien o cómodo. No me gustaba y de grande por suerte tuve la virtud de que se me haga fácil entrenar. Hoy en día puedo pasarme dos horas en el gimnasio y me encanta. No la paso mal, lo disfruto y me encantan las dietas y la buena comida”, explicó Holder.