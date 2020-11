Tomas en Mascardi: impactante video de la brutal golpiza y ataque con cuchillos a un vecino

Mientras, entre gritos y quejas de dolor, Frutos pedía le pedía a los encapucharon que se detuvieran, ellos lo insultaban lo amenazaron de muerte y con quemarle la casa.

Villa Mascardi golpiza mapuches.mp4

En otro video que se viralizó a través de Facebook, se puede ver a Frutos, tirado en la banquina de la Ruta 40, seminconsciente y gritando de dolor.

Frutos sufrió lesiones y tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital zonal Ramón Carrillo. Fue dado de alta el miércoles por la noche. En diálogo con LM Neuquén, su familia dijo que le hicieron estudios y que afortunadamente no tiene lesiones graves, "sino superficiales", y que actualmente se encuentra haciendo reposo con "calmantes para el dolor".

En una nota con el ciclo radial Expreso Periodístico, el mismo Frutos contó que ante el corte de ruta, tanto él como otros automovilistas se bajaron de sus vehículos para conversar entre ellos. “Estaba volviendo, ya había hecho como cincuenta metros, y se me aparecieron de la nada, desde atrás. Alguien les avisó que estaba, o me reconocieron… y empezaron con las gomeras. Así que comencé a correr para el lado de La Cristalina", relató, y agregó que trató refugiarse en un auto pero fue interceptado por los agresores.

"Me tiré contra una zanja, donde hay retamas, y eso me ayudó un poco para amortiguar las patadas, porque me siguieron pegando. Ahí ya estaba que no daba más. Uno sacó un cuchillo, y me lo apoyó fuerte en el estómago, creo que con la intención de clavarlo… Por suerte tengo una campera de una tela muy resistente, y llevaba un polar abajo, lo que parece que amortiguó el impulso”, señaló.

Frutos manifestó que los agresores mostraron armas blancas, pero sólo uno intentó herirlo de esa manera. “Era el más agresivo. No llevaba capucha. Tenía pelo largo, no sé si con rastas, trenzas o colita”, recordó. “Por más que tienen el rostro tapado, yo, en general, de haberlos visto tanto, les conozco las facciones, y ése no era de los que están siempre”, indicó.

El vecino detalló que, si bien en un principio las personas que estaban en el lugar permanecieron en los vehículos asustadas y sin intervenir, cuando aparecieron los cuchillos cambiaron su actitud. Algunos conductores empezaron a gritarle a los encapuchados que pararan de pegarle, y por eso se detuvieron. Aunque quedó tirado, y muy golpeado, Frutos consideró: “Creo que nunca perdí el conocimiento, aunque sí tenía un fuerte dolor de cabeza, por las patadas que me dieron”.

hotel ios mascardi (1).jpg

"Esto no debe seguir así. Provincia y Nación deben ponerse de acuerdo y actuar de una vez por todas. No pueden seguir dilatando todo con mesas de diálogo inconsistentes que no llegan a nada. Cada vez invitan a participar a más gente, y a los vecinos nos dejan desamparados, Ni siquiera nos llamaron para decir qué temas trataron en la reunión que hicieron. Dicen que no pueden comunicarse con cada uno de nosotros, pero hay una junta vecinal, registrada como tal desde hace muchísimos años, e igualmente no nos hacen partícipes de nada", dijo indignado.

Los reclamos comenzaron este miércoles después del mediodía cuando las comunidades se congregaron en una plaza pública ubicada en el barrio Dos de Abril, situado en la zona periférica de San Carlos de Bariloche.

villa mascardi (2).jpg

Luego el reclamo se trasladó a Mascardi donde increparon a conductores. Cuando los trabajadores de los medios de prensa se acercaron al corte, varios de ellos fueron amenazados por los manifestantes con distintos elementos. Aunque efectivos de Gendarmería Nacional custodiaba el corte solo se limitaron a ser veedores de las amenazas, sin tomar intervención en el suceso.