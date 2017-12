Tomini: el campeón que nunca pensó en bajar los brazos

“Fue un premio a la lucha”, resumió el piloto. Es que en las primeras fechas los resultados no parecían darse para el hombre de Centenario. “Estábamos terceros, cuartos, pero siempre nos quedábamos con las manos vacías”, dijo con un tono relajado. Algunos problemas mecánicos propios del desgaste de cada carrera y de algún que otro pequeño roce impidieron que en las primeras fechas logre estar arriba. Pero la suerte cambió en la recta final del campeonato para el centenariense, que ganó las últimas cuatro finales para quedar tercero en la tabla general cuando sólo quedaba una fecha. Necesitaba ganar y esperar que Juan Trasarti y Martín Arabarco, que estaban arriba, no consiguieran una buena posición. Pese a esto, la confianza en su equipo era plena. “Llegamos muy confiados, sabíamos que la diferencia era grande pero no tanta como para que se descuiden”, analizó Tomini.

La matemática le dio un guiño y el domingo en Roca logró el ansiado resultado. Pero no sólo se trató de suerte, quizás la fórmula para el título esté dentro de una de sus frases: “Nunca bajamos los brazos”.

Amigos presentes

La preparación de su Falcon para la competencia demanda grandes esfuerzos. Y como Tomini no es mecánico ni tiene una profesión relacionada con los automóviles, ya que los fierros son un hobby para él, recibe la ayuda de su grupo de amigos, con los que se reúne para poner a punto el auto para cada carrera: “Somos un grupo de diez o quince personas que nos juntamos una vez por semana en el taller”, describió el campeón. Es por esto que consideró que el título es “un poco de todos”.

En referencia a la modalidad de doble final que tiene la categoría en cada fecha, sostiene que es una forma de que “se brinde más espectáculo” porque “hay que pensar siempre en el público”. Agregó que “modificaría los puntajes” porque hay sólo dos puntos de diferencia entre el primero y el segundo, lo que genera que los pilotos “no se arriesguen a pasarse” lo que hace que las carreras sean menos entretenidas. Algo que no pasó en la última fecha, que fue apasionante de principio a fin. ¡Salud, campeón!.