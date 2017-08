"Estamos en el PP (Partido Popular) porque se da que el PJ (Partido Justicialista) no da lugar a los compañeros que quieren participar y que quieren estar en las listas. Nosotros nos vimos obligados a estar en este espacio, estamos re contra cómodos, la mayoría somos peronistas, y legislar para el pueblo y para la gente, con las puertas abiertas, como se debe legislar", aseguró Caribe en declaraciones a la agencia Nova.

Al respecto, sostuvo que "sabemos muy bien que muchos legisladores, una vez que llegaron se olvidaron de la gente, del pueblo y hacen la de ellos. No es en mi caso, porque yo con la edad que tengo, que fui tres veces candidato a diputado, una a senador, otra a Congreso Nacional por el PJ, yo vivo bien de mi profesión, tengo mi casa, mi auto, mi familia, no estoy detrás de un cargo político para enriquecerme, de ninguna manera porque yo vivo bien y la gente lo sabe".

En esa misma, se refirió a la posición que vienen tomando los artistas: "Quiero que le den la posibilidad porque son los que llegan al pueblo, a la gente y saben muy bien las necesidades de la gente. Están empapados en todo, yo me conozco mi país de punta a punta, como Ivo Kutzarida con su profesión, y todos los artistas que estamos convocados en esto, que me alegra muchísimo que por Tucumán vaya Gladys 'La Bomba' Tucumana, que por Corrientes vaya Antonio Tarrago Ros, que por distintos lugares están convocando a los artistas".

En ese sentido, afirmó: "Yo voy a hacer política a puertas abiertas, voy a legislar para mi gente, para mi pueblo. Voy a aceptar todos los proyectos que quiera el pueblo presentar, lo vamos a tratar, lo vamos a analizar y lo vamos a llevar al recinto si es necesario y a las comisiones que sean necesarias".

"Mi abuelo ha sido concejal viniendo de España, en la época que el concejal no tenía sueldo. Fue concejal en el municipio de San Pedro y no se pagaba, no cobraban los concejales. Yo no digo que un legislador no tenga un sueldo, pero me parece que el pueblo les está pagando demasiado dinero a un legislador", concluyó.