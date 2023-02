Toti Pasman criticó duro a Ángel Di María: "Vendió humo con..."

Toti Pasman es conocido por no quedarse callado nunca, incluso a la hora de criticar a los jugadores más queridos por los hinchas, por eso, no fue una sorpresa para nadie cuando en las últimas horas, el periodista deportivo criticó con dureza a Ángel Di María , en medio de los rumores de una posible vuelta al fútbol argentino.

“Esperamos que pueda volver este año, creemos que este es el año, el momento es ahora”, llegó a decir la dirigente canalla. Estas declaraciones no gustaron a Di María, quien lo hizo saber: “Salir a decir esas cosas en este momento no era necesario porque ilusionan a la gente, y crean un malestar en la gente porque, si al fin y al cabo, no vuelvo, al que putean es a mí, y también a ellos”.