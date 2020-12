Tragedia por un rayo en Plottier: "Estas cosas se pueden evitar"

“La idea es generar ambientes aptos para la descarga sin que esto genere un problema para la gente, el ganado, maquinarias o electrodomésticos. Dejarlo caer en áreas donde no haya problemas”, relató el especialista.

Para eso, la idea es “poner una torre con una punta captora en las zonas descampadas para evitar inconvenientes, y también colocar inhibidores. Es decir, tener una doble acción sobre las descargas eléctricas para que no haya que lamentar pérdidas”, agregó.

muerte-nena-rayo-camping-Plottier-UPCN.jpg Gentileza Carlos Monsalve

Si bien el proyecto está algo “estancado”, parece revivir con la tragedia del último fin de semana. “En Plottier lo que pasó es que un árbol funcionó como atraedor, pero es algo que no está preparado para esa cantidad de descarga. Si en vez de un árbol hubiera sido un pararrayos sería distinto”, contó.

Al tratarse de un proyecto de ley integral, no solo se busca la prevención, sino también la administración de las zonas propensas a las descargas eléctricas. “Se propone que haya una Comisión capaz de ordenar las distintas áreas. Porque si pongo un inhibidor en un lugar tengo que analizar en qué otros lugares puede llegar a caer y eso puede ser perjudicial si no se toma con precaución”, expresó Leal que continuó: “No tendría ningún sentido evitar que caiga en un lugar y que caiga en otro donde no haya protección”.

A-Tormenta-eléctrica-01.jpg

Además, esta comisión también estaría encargada de analizar qué lugares serían convenientes acorde a las descargas recibidas por año. “Si puedo identificar dónde está la actividad puedo ver dónde colocar los inhibidores”, agregó.

Para Leal, además del avance que generaría la aprobación del proyecto tras más de una década de investigación “es conveniente que estos eventos no ocurran más. Estas cosas se pueden evitar”.