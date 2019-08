¿Traición a Macri? Susana se mostrará en el canal opositor C5N

En esta oportunidad, Susana viajará a las Cataratas del Iguazú para realizar una distendida entrevista en la que hablará de su reciente regreso a la pantalla y de su extensa trayectoria. Dado que estarán en veda electoral, no podrá hablar sobre política.

“Yo antes del peronismo, prefiero cualquier cosa, tenemos que probar cualquier cosa. Apoyo a Macri para la reelección, por ahora sí", había expresado la conductora sobre la actualidad del país. Sin embargo, reconoció las cosas malas del actual gobierno. "El país arde. La gente está muy triste. No le alcanza la guita, las cifras son increíbles y los aumentos también. No sé cómo, pero tienen que parar los aumentos. No se puede aumentar todos los días porque la gente se vuelve loca. Hay un clima de locos, la gente está agresiva y mala", finalizó.

