"Quiero que me diga si sí o no. ¿Vidal es Macri? ¿Por qué esconden a Macri en la boleta?", preguntó Brancatelli, ante lo cual la mandataria respondió: "Primero que mañana vamos a cerrar la campaña juntos, así que muy escondido no está. Mirá si alguien va a doblar por como le dan la boleta doblada", agregó entre risas.

"Está la orden de que vaya último", insistió Brancatelli. "Es un disparate. No subestimemos a los bonaerenses. Segundo, lo conozco a Macri, trabajo con él hace 16 años y la gente me ha visto con él, sería difícil que lo podemos esconder. Todo el mundo sabe que somos un equipo, pero hay algo que sí te digo: Vidal no es Macri, Vidal es Vidal, Vidal no es Heidi, Vidal no es un Hada Virginal", sentenció.

"Vidal es una mujer que gobierna por primera vez la provincia de Buenos aires y al que no le guste que se la banque", remató.

Por su parte, Ernestina País aprovechó mejor su espacio y logró que la gobernadora hiciera un mea culpa y se retractara por decir que no eran necesario abrir universidad públicas ya que "todos sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad”.

"¿Viste el discurso de Cristina de hoy?", inquirió Pais. "Si", replicó Vidal. "Lo viste. ¿viste que en un momento ella conocimiento como un recurso inagotable de un país?", agregó la periodista para luego hacer un contrapunto. "Vos dijiste hace un tiempo que la política kirchnerista de poner universidad en la provincia no tenía sentido porque un pobre no llega a la universidad. Hoy, a los pobres que quieren ir a la universidad, ¿les seguís diciendo lo mismo?", disparó.

"No, somo humanos y nos podemos equivocar. No me expresé bien", dijo la gobernadora y, luego de agradecerle por la pregunta, trató de explicar el contexto en el que dijo esa frase.

Luis Bremer, también se lució más que Brancatelli al tomar una cifra que da cuenta de la crisis económica para darle fuerza a su interrogante. "Hay muchos bonaerenses que confiaron en la propuesta de ustedes pero que hoy en el día a día están complicados: 23 mil empresas que cerraron, la pobreza que aumenta y la inflación aumenta. Sin embargo, el mensaje de Mauricio Macri es que hay que seguir en este camino ¿Por qué habría que seguir en este camino si hasta ahora no dio resultados?", cuestionó.

"Así como hubo empresas que cerraron, otras abrieron. Incluso algunas pymes crecieron", dijo Vidal y puso como ejemplo una empresa de snakcs "que llevó sus productos a las góndolas de supermercados y está pensando en exportar", indicó Vidal.

"Más allá de eso, la inflación ha empezado a ceder en los últimos meses, aunque todavía no me conforma el número. Yo creo que el camino que elegimos, ha sido difícil. Crisis hemos vivido muchas, lo importante es que esta sea la última. Creo que el esfuerzo que hemos hecho va a valer la pena. Todos los países a los que nos queremos parecer, desde Rusia, China, Canadá, Estados Unidos, Francia, dijeron frente al mundo que Argentina está yendo por el camino que tiene que ir", concluyó.

