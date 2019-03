“Pero no importa, mis viejos me enseñaron a dar… A mí nunca nadie me dijo qué tengo que decir. A mí nunca nadie me pagó. A mí nunca me dieron una orden. A mí nadie me obligó a nada”, aseguró. “El día de mañana si digo: “Quiero y apoyo a este candidato que no es del kirchnerismo” estoy en la libertad absoluta moral e ideológica de apoyar a quien quiera”, manifestó.

“Todas las veces que he sido atacado han sido cosas inventadas. No soy (Diego) Bossio, no soy un traidor, no soy un tibio, yo nunca traicioné a nadie. La máxima acusación injusta que recibí fue la de ser funcional a María Eugenia Vidal cuando hice la pregunta en Intratables que contestó muy bien y que tuvo tres millones de reproducciones cuando ya estábamos en veda, entonces no se podía hacer nada. Esa fue la acusación más injusta que tuve operada por Aníbal Fernández y por Anita Montanaro, su troll paga. Esos son militantes pagos, esos no son auténticos”, remarcó molesto sobre el ex candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2015.

“Cuando las críticas son desde el kirchnerismo duelen más que del otro lado, claro. No te reconocen la lealtad, no reconocen que vos ponés la jeta por ellos, muchas veces inmerecido porque he puesto la cara por más de uno que no se lo merecía”, agregó.

Más allá de mostrar su enojo con algunas figuras del kirchnerismo, Brancatelli defendió a Cristina: “Mi enamoramiento es por lo que es como oradora, como cuadro político. La historia la va a poner en su lugar, va a quedar como la gran líder de los últimos años”.

La entrevista completa a Brancatelli:

Sueña con su candidatura

Tras su impugnada candidatura a intendente de Ituzaingó en 2018, Brancatelli sostuvo que le gustaría volver a jugar electoralmente: “En un futuro no descarto ser candidato, soy joven. Hoy estoy haciendo mucho desde otro lugar, soy dirigente de un club. Está todo tan enrarecido que ni siquiera sabría cómo pararme, porque no se sabe quién va a ser candidato a nivel nacional, provincial ni municipal”, cerró.

