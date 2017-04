Transmitía por Instagram y se mató sin querer

Según The Telegraph, el hecho ocurrió en la localidad de Forest Park, en Georgia, Estados Unidos. El joven identificado como Malachi Hemphill fue hallado en el suelo por su madre y su hermana, quienes tiraron abajo la puerta de su habitación tras escuchar un fuerte estruendo. “Mi hija gritó y dijo: ‘Mamá, apagá su teléfono’. Cuando miré su teléfono, vi que estaba haciendo un Instagram Live”, contó la madre. El chico fue trasladado lo más rápido posible al hospital de Grady cercano pero falleció poco después. Al parecer, el chico comenzó a manipular el arma y se disparó accidentalmente cuando la tenía apuntándole a la cabeza. Las autoridades hablan de un accidente, por lo que descartan un suicidio.

Varios de los conocidos del chico, que se convirtieron en testigos involuntarios de la tragedia, acudieron de inmediato a la casa. “Había alrededor de 40 o 50 niños afuera. Creo que son los que estaban viendo el directo”, contó la madre. “Este dolor no creo que se vaya nunca. Sólo tenía 13 años. La imagen de verlo en el suelo no desaparecerá nunca”, agregó la mujer entre lágrimas. Stephens no sabe aún de dónde pudo sacar su hijo el arma, aunque sospecha que podría habérsela facilitado algún amigo. Las autoridades de Atlanta investigan el terrible suceso.