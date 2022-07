Tras cinco años de ausencia, Favio Posca regresa a Neuquén con su nuevo show

Favio Posca final.mp4

Siguiendo el tema, Favio dio más detalles del espectáculo: “Es un show que está buenisimo. Artísticamente, siempre los produzco yo, pero siempre tengo productores que pueden acceder a un espectáculo de las características que a mi me gusta montar. Muy buen sonido, buena música, buen vestuario, sorpresa por todos lados, que tiene que ver con lo que se proyecto en la pantalla. También hay personas que producen las canciones que compongo, los músicos, los escenógrafos, la verdad es que es un gran equipo”.

Entendiendo que la música es más que importante para su show (incluso ha llegado a sacar discos de los mismos), el artista le dedicó un apartado especial a esta cuestión. “Yo armo mis espectáculos con música. El 50% del mismo es musical. Muchas veces está mi hijo Rocco tocando la viola, o haciendo coros. En este hay 8 canciones nuevas y hay algunas canciones que la gente ya conoce, que son como himnos, que obviamente los canto para que todos me acompañen”, confió.

Hablando del otro gran condimento que tiene su espectáculo, el intérprete hizo mención al particular humor que maneja y los tiempos que corren, en donde hay una visión muy diferente del mundo, y manifestó que él fue un pionero en la materia y hoy mucho se lo agradecen.

“Hay todo un cambio de paradigma, una transición, una apertura mental respecto de los prejuicios y de las prohibiciones. Hay más aceptación en la sociedad de gente que no estaba en otro momento, que no era aceptada. Y la verdad, a mi como artista, me halaga, me alegra y a la vez me lleva a un lugar mucho más de libertad y de risa, por parte de la gente. ¿Por qué? Porque yo soy un tipo inclusivo desde los ’90. Yo hablaba de la locura, de la homosexualidad, de la transexualidad, el travestismo, de las adicciones; digamos que todo lo prohibido y todo lo que estaba mal visto, yo lo exponía arriba de un escenario, pero desde el lugar del respeto, del amor y de inclusión. Entonces, poder hacer mi arte en un momento en el que la gente tiene la cabeza más abierta, es maravilloso. Me abrazan a la salida del teatro, me dicen que se han emocionado, como que entienden mucho más lo que yo vengo haciendo como persona inclusiva hace tantos años”, relató.

En tanto, y haciendo un repaso por sus últimos trabajos en televisión, Posca contó como fue trabajar con Sofi Morandi, con quien se cruzó en la exitosa serie de Amazon Prime, “Porno y Helado”. “No sabía que era neuquina. Es una genia total. Fue un placer total haber hecho “Porno y Helado” con los chicos, y también con los actores uruguayos, que hay un montón, porque lo grabamos allá”, reveló sobre esa experiencia.

Las entradas para este espectáculos cuestan $3000 y quienes estén interesados en asistir pueden conseguir sus entradas en el portal Entrada Uno, o bien en las boleterías de Casino Magic (T. Planas 4005, de Neuquén); Flipper jugueterías (Av. Argentina 179, de Neuquén) y Boletería C. C. Cipolletti (F. Oro 57, de Cipolletti).