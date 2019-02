LMNeuquen | País | Comodoro Py - 25 febrero 2019

Tras cruzarlo vía Twitter, CFK presentó un escrito ante Bonadio en Comodoro Py

La ex mandataria da cuenta que el magistrado la citó hoy, en día del nacimiento de Néstor Kirchner. Lo mismo que en oportunidades anteriores en fechas de los cumpleaños de sus hijos Máximo y Florencia. Una vez en tribunales, la ex Presidenta no aceptò preguntas.