Tras cuestionar a su producción, De Brito hizo un "especial" con Dalma Maradona

Dalma habló de todo. Hizo un repaso por su carrera artística y recordó su reciente paso por el programa que conduce Natalia Oreiro por Telefe. "Lizy es lo mejor de todo el programa. Está loca. No me saqué foto con Wanda. No me subió, pero si me dijo que se había dado cuenta desde el primer momento que era yo”, dijo la madre de Roma y Azul sobre el trato que tuvo con las investigadoras del ciclo que termina el próximo jueves.