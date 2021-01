“Estoy bien”, arrancó y luego siguió diciendo ante Flor Peña: “Tuve cuatro temblores que no me gustaron: el primero fue en septiembre y el último, el 22 de diciembre, cuando estaba con mis nietas en un shopping. Se me cayó la billetera y ellas se asustaron. Duraban poco, 30 segundos, y me mareaba. Enseguida supe que tenía que ver con algo neurológico y pedí un turno. Me hicieron una resonancia de cerebro y enseguida supieron que había tenido un ACV. Después me hicieron un cateterismo para saber si tenía que destaparme la carótida pero finalmente decidieron que no. Ahora estoy medicada de por vida. Estoy bien pero son heridas que van a quedar en el cuerpo”.