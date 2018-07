"Esta mañana notificaron que los van suspender por 20 días a 22 compañeros y compañeras porque al concesionario no puede seguir, le deben pagos desde hace cuatro meses", contó Pablo Sosa, delegado de los trabajadores.

"Esto se suma a que aún no tenemos fecha de cobro del mes de los sueldos del mes de junio", advirtió y agregó que además el personal de PIAP aún no cobró parte del mes de enero y que para julio y agosto aún no hay designada una partida para el pago de haberes.

"Según el ministro (de Energía, Alejandro) Monteiro está todo solucionado, pero en los hechos no es así", declaró el delegado antes apuntando al gobierno de la provincia.

"Hemos pedido reuniones tanto a nivel nacional como provincial para ver si nos pueden traer algún tipo de solución. Con el decreto el gobernador se hacía cargo de nuestra situación, pero en la realidad eso no se refleja. Uno de los compromisos que hizo fue que no se iba a tocar a ninguno de los 450 trabajadores y ya empezaron con 22", reclamó.

"Estamos preocupados porque empiezan con 22 compañeros y ya sabemos como sigue: después van a venir por todos nosotros, esto pasa siempre", remarcó.

Sosa a su vez destacó que "todavía no hay fecha de la puesta en marcha de PIAP". "Eso dependía de la incorporación al presupuesto nacional de 400 toneladas de stock para las centrales existentes, pero aún no hay nada firmado", explicó.

"A Monteiro lo vimos en Buenos Aires cuando expusimos en el Senado y nos dijo que nos reuniríamos en esta semana, pero todavía no sabemos nada", señaló Sosa.

"Mañana a la mañana tendremos una asamblea general para ver qué medidas vamos a tomar", indicó el referente de los trabajadores, y adelantó que no descartan la posibilidad de hacer un corte de ruta. "No queremos llegar a esa situación pero es la única forma que tenemos de hacernos escuchar", concluyó.

