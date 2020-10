Tras el escándalo Cinthia contó cuánta plata le pasa Defederico

La panelista de LAM, no dejó pasar el comentario y le contestó: “Le quiero decir que le estoy haciendo un favor porque, de última, estoy hablando de él así la gente no se olvida de él porque alguna vez fue alguien”, lanzó. “Ahora está pasando por un momento de fracaso muy duro, o muy real. Ya que tiene tanto tiempo al pedo, que se ocupe de las hijas. Que deje la PlayStation, de tuitear…”, dijo después de haber asegurado que ella paga los gastos de la casa.

Defederico, muy ofendido, respondió en Twitter, “¿Fui alguien? Claro y sigo siendo alguien y el hombre más importante en la vida de nuestras hijas. Que yo sepa el éxito y el fracaso no se miden por la fama y la billetera, o por lo menos a mí, mis viejos me enseñaron otros valores en casa”.

Como ocurre en la rede social del pajarito, tras el mensaje de Deferderico, miles de usuarios reaccionaron. Una internauta dijo que el futbolista había abandonado a Cinthia. “No la dejé, me separé. Mis hijas tienen su casa, que yo mismo compré con mi trabajo, y tengo una cuota de 120 mil pesos al mes. ¿Cuál sería tu concepto de sola? ¿Sabés cuántas amigas separadas tengo que los padres no le aportan mil pesos? Ahí sí es complicado para la mujer”, respondió él.

Al hablar de este ida y vuelata en LAM, Cinthia aprovechó para destacar: “Aclaro que los dos compramos la casa. Y si quieren muestro lo que me está depositando, no son 120 mil. O debo tener un problema ocular. No me está pasando 120 mil. Y yo estoy hablando de mí realidad, porque hablar de plata hoy es un tema muy sensible. Él me está pasando 40 mil pesos y paga la obra social, por tres hijas”, y lugo finalizó: “Eso lo estipuló la ley, no lo estipulé yo. Cuando él me dijo que el club le estaba pagando la mitad, yo le dije que no había problema. No salí a armarle quilombo. No hablo de plata. Voy a la Justicia”, finalizó.