“Tubos de oxigeno”

La especialista en el Horóscopo Chino había estado como invitada en el programa radial de Reynaldo Sietecase, “La inmensa minoría” (Radio con Vos FM 89,9).

Mientras presentaba su último libro, advirtió que este año sería el de “la rata de metal”. El conductor le consultó si no tenía algún pronóstico optimista para este 2020.

Tajante, la astróloga adelantó con resignación que “no”.

En su explicación, Squirru vaticinó que este año sería muy duro para el país. Habló de meses “durísimos”, de vivir “el día a día” y hasta mencionó “tubos de oxígeno”

“Va a ser duro, va a ser durísimo... Van a haber mínimo nueve, ocho meses en los que vamos a tener que hacer la plancha, bucear, tubo de oxígeno, para ver cómo hacemos en el día a día. Porque esto no lo salva ninguno. El que gane (las elecciones presidenciales), el que salga... estamos todos en el Arca de Noé. Estamos todos metidos como argentinos en este barco. Entonces, abramos la cabeza. No pensemos en la política económica, no. Hablemos cómo estamos como seres humanos”, concluyó Ludovica, quien dijo que esta etapa marca un cambio para la humanidad..