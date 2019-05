"Está de novia, conviviendo con su segundo matrimonio. Pero él vendió todo y decidió irse a vivir a Londres. Vendió su fabrica de quesos. Primero se va a Bari, es lo que él me cuenta", comenzó diciendo el panelista de Flor de Tardeen un enigmático. Y agregó: "Me dice que se va a Bari, pero no me es claro sobre lo que hará en Londres".