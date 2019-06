"Tras el femicidio, le perdí respeto a Monzón"

“El fue el gran ídolo nacional, eso lo tengo claro. Pero le perdí el respeto a esa figura admirada, porque no puedo separar eso de lo que fue en privado”, dice Solita, feliz por el desafío que le ofrecieron. Y agrega: “El alcohol y las drogas lo denigraron como persona. Muchos creen que la pobreza y el clima tenso en que creció en Santa Fe influyeron para el femicidio. Pero también pasó a los Mercedes Benz. No me puedo quedar que están condenados por la pobreza”.

¿Es algo que pudiste ver ahora o que ya veías?

Siempre fui una militante contra la violencia de género, no tanto por salir a la calle, que también lo hice, pero por hablar: nunca me callé sobre estos temas. Y creo que es maravilloso que esto no sea más a sotto voce, que lo podamos hablar así, en todos lados, poder charlarlo con mis nietas. La lucha nos potenció, lo que pasa que también tiene su lado negativo: a mayor lucha más muertes.

¿Cómo fue tu crecimiento en los medios como mujer?

Vivía en Disneylandia, la verdad. No porque no existiera, sino porque tuve suerte. Yo empecé a trabajar a los 12 años y me podría haber pasado de todo. Pero me tocó trabajar con los mejores: me enseñaron Rodolfo Bebán, Alfredo Alcón, Marilina Ross, Norma Aleandro, Bárbara Mujica… Para mí fue todo soñado. Era una niña cuidada. Eso no implica que no haya vivido situaciones, pero no en el trabajo. Igual no quiero tomar protagonismo contando situaciones del pasado. Pero sí que he sufrido lo que tantas mujeres.

monzon la serie1.jpg

Se dice que el día en que se conoce la muerte de Alicia Muñiz, Susana Giménez dijo: “Podría haber sido yo”. ¿Hablaste con ella sobre eso?

No lo sé si dijo eso, pero sí sé que ella estuvo muy enamorada de Carlos y que hubo situaciones entre ellos, porque ella lo admitió y que a pesar de ese amor ella se pudo despegar de ahí. No lo he conversado con ella profundamente. Recuerdo una vez que vinieron juntos a ver una obra que hacía (Sabor a miel) y vinieron al camarín juntos, pero lo recuerdo como un patito mojado, casi tímido. Eso no quiere decir nada. Pero lo que quiero decir es que hacia afuera puede parecer otra cosa…

¿Cómo vivís lo que está pasando y cómo se comprometió el colectivo de actrices?

Me parece perfecto. A mí no me gustan los colectivos, porque siento que es difícil a veces. Son lugares en general verticales y a mí me gusta la horizontalidad. Me manejo de esa manera. Creo que por eso nunca pude ser peronista. Porque no soy orgánica, pero soy una independiente que apoya y siempre fui brava en pelear por los derechos como mujer.

monzon la serie2A.jpg

¿Qué opinás de las denuncias contra Juan Darthés?

Y bueno, va a tener que enfrentar esto. Es muy duro. Siempre pienso en la familia: en los hijos, en la mujer. Pero es muy difícil acompañar eso y no puedo dejar de tener piedad.

¿Había conversaciones entre Alicia y su madre?

Ella quería tomar distancia, pero estaba ahí el hijo en el medio. Ellos estaban separados pero bueno… En un momento quiere y en otro deja de querer. Creo que para la madre es muy difícil y es difuso lo que hace. No hay una claridad. Pensá que ella era uruguaya y los padres estaban allá.

Y además, en esa época, debe haber sido difícil estar contra el campeón...

Sí, en aquella época sí. Si esta historia se hubiera contado después, hubiese tenido otro color y otro perfume. Siempre se habló del asesinato pero se contó de otra manera. Y recién hoy, muchas décadas después, se resignifica.

monzon la serieA.jpg

¿Cómo construiste al personaje de Alba Catalayud?

Hay poco material. Creí que la mujer no vivía cuando grabé la miniserie, pero no es así. Si ella no apareció hay que respetar. Me enteré recientemente en un viaje a Uruguay que se me acercaron y me dijeron. Y me perdí una data ahí, pero ya era tarde. Para su interpretación miré sus fotos y me quedó mucho la rigidez de sus gestos. Trabajé sobre la concentración del dolor, que parece odio por la injusticia. Le mataron a su hija.

Estás entre esta presentación y la gira con Facundo Arana con la obra Cartas de amor. ¿Seguís disfrutando de las giras?

Sí, sí, sigo disfrutando de ir y venir, de llegar a cada lugar, charlar con la gente, ver cómo están. Es muy cansador pero me encanta salir de gira, me sigue apasionando. Me nutre, me hace bien y también lo necesito… Yo soy una trabajadora sin ninguna pretensión de riqueza, no he acumulado nada, tengo que trabajar y juntar un poquito por si viene el alzheimer. Soy consciente de la edad, porque además me caí dos veces en una más de un año y me rompí la apófisis odontoides y antes el tobillo, y así estoy, sobreviviendo.

MONZON.jpg

Superproducción internacional

Con 13 episodios la biopic de Monzón fue producida por Disney Media Distribution Latin America y Pampa Films. Además, cuenta con un gran elenco: Jorge Román y Mauricio Paniagua son los que se ponen en la piel del boxeador en los distintos momentos de su vida. Y luego Celeste Cid (interpreta a Susana Giménez), Soledad Silveyra, Carla Quevedo (Alicia Muñiz), Diego Cremonesi, Gustavo Garzón, Florencia Raggi, Paloma Ker (Pelusa, la primera mujer de Monzón) y el francés Fabián Wolfrom como Alain Delon.