Tras el receso invernal, se viene otro final polémico en Lifune

“Estoy totalmente en contra de la suma de todas las categorías para descender o ascender ya que simplemente no puede valer los mismos puntos un partido de décima que uno de primera. No puede tener la misma presión un niño de 10 años que un jugador formado y adulto”, afirmó tajante Walter Torres, técnico de reserva, quinta y reserva de Independiente (uno de los clubes comprometidos con el descenso).

Opina diferente Fernando Inda, DT de la primera de Rincón. “Estoy a favor porque fue una manera de hacer interesar a los clubes por las inferiores. Están obligados a darle importancia”.

Vuelve a disentir Emiliano Sánchez, técnico de la 7ª y 8ª de Centenario. “No estoy de acuerdo ya que, en edades tempranas, es más importante la formación como persona que ser jugador. Si bien, en inferiores existe la competitividad, lo cual no me parece erróneo, siempre y cuando sea una ‘competencia sana’, el/la jugador/a tiene que aprender a través del disfrute y no con la ‘presión’ de sumar por el motivo de no descender de categoría”.

Polémica-definición-Lifune-página-8-2.jpg

En cambio, apoya el formato actual Antonio López, DT de formativas de San Patricio, que estaría ascendiendo.

“Estoy a favor porque obliga a los clubes a darle importancia a las ocho categorías y no solamente al bloque mayor. A la larga te pasa factura la tabla general”.

Un caso increíble

Don Bosco salió campeón el año pasado pero que perdió la categoría por la tabla general. “Lamentablemente nosotros no podemos decidirlo. Es algo que ya está implementado. Lo mejor sería que de sexta o quinta para arriba jueguen por el ascenso o descenso. Se pierde el proceso de crecimiento del chico”, destacó Néstor Castro, técnico de la primera del Barrio.

Mirada distinta la de Marcelino Lucumán, técnico de la primera de San Lorenzo. “Estoy a favor porque así se ocupan de todos de las formativas”, aseveró En relación a cómo trabajan los técnicos para desviar el foco de la tabla y quitarle presión a los jugadores, cada uno tiene su fórmula. “Nos enfocamos en jugar un partido según lo planificado en la semana. Y de esta manera el disfrute del jugador puede aparecer sino solo es tensión y estrés. Igual es difícil que no afecte”, aceptó Walter Torres, del Rojo. “Yo no hago hincapié en ese tema. Siempre les comunico a los chicos que es solo un juego, en el cual se puede ganar, perder o empatar. Lo importante es llevarse un aprendizaje”, indicó Sánchez, técnico de la ADC.

“Nos pasó los primeros años el tener esa presión pero pensamos en mejorar, para no tener que sufrir esas situaciones” manifestó Fernando Inda, del León. “Es un tema complicado porque hoy con el tema de las redes sociales los chicos están cada vez más al tanto de todo. Yo los desligo de las obligaciones de sumar sí o sí y trato de ir fecha a fecha y que se puede ganar, empatar y perder”, sostuvo Tony López, de San Patricio. “La presión en los grandes la manejo con el concepto de responsabilidad”, afirmó Néstor Castro, técnico del Barrio. “Hablo mucho con los jugadores para que jueguen muy tranquilos. En nuestro proyecto como club, el descenso, no es un problema aunque salimos siempre a ganar”, sentenció Marcelino Lucumán. Se viene el final lifunero. Con gloria... y polémica.