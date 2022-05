"Son una manga... todos ustedes. Saben lo que están haciendo. Los políticos y los periodistas. No me tomes de pelotudo porque después te cagás. Lo primero que hacen es ponerse chupines y recibir plata", expresó a los gritos, retirándose del estudio de televisión.

Con este episodio en la boca de todos, tanto Cuneo como Tenembaum opinaron al respecto, por lo cual Casero luego arremetió contra ellos. Mientras Cuneo tildó de “drogadicto” al comediante, Tenembaum comparó sus dichos con los de Susana Giménez, quien días atrás salió a criticar al gobierno (entre otras cosas, manifestó: “Ahora porque les han llenado la cabeza, en el único país en el que está mal trabajar y ser rico, es Argentina. No lo toleran. Yo creo que la gente lo tiene que entender, inclusive lo de los planes y lo demás. Ojalá todo cambie porque este país es tan grande, tan poderoso, tan rico, la gente no lo puede creer cuando les contás cómo está"), por lo cual el actor hizo girar sus monólogos en esos puntos.

En tanto, en el más reciente de sus videos, Casero hizo un mea culpa de lo ocurrido y aseguró que nada de lo que generó el episodio le agrada, pese a que muchos creen que él está aprovechando el momento para vender entradas para su espectáculo teatral.

“Cuando pasan estas cosas de mierda que pasaron, nada de esto trae buenas cosas. Yo estaba laburando y pasó esta mierda y se pudrió todo con el show y eso me dio bronca. Yo no hice ningún negocio y a mi me da una vergüenza de la san put… tener que salir a hacer esta mierda, de enojarse con lo que están haciendo con vos. Todos estos periodistas me tienen re podrido, toda esta gente que habla al pedo me tiene re podrido y lamentablemente en medio de todo eso estaba laburando”, se lo escucha decir en su más reciente video.

“Me sacaron las ganas de laburar, me sacaron las ganas de hacer cosas. Siempre termina mi laburo para la mierda por culpa de estos hijos de put…”, cerró el actor.