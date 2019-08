Al ser consultada sobre el motivo que produjo la separación, Novoa explicó que la discrepancia surgió a partir de que en casos como el de Flor de la V (tuvo problemas con Jorge Lanata), Érica Rivas y Valeria Bertuccelli (luego de acusar a Ricardo Darín de "destratos", no fueron apoyadas por Actrices Argentinas), y el de Natacha Jaitt (a raíz de una denuncia por violación).

Tras indicar que hubo "otra visión", Novoa manifestó: "El feminismo es así, es una deconstrucción permanente donde somos muy horizontales y hay muchas grupas, Actrices Argentinas y otras más. Por suerte Actrices hizo un súper trabajo y en un momento nos unió. Y después, vas reconstruyéndote, buscando tu camino. Todo va sumando". "No es 'Se pelearon, ¡viste que las minas son un quilombo!'", dijo cuestionando a aquellos que tratan de deslegitimar la causa feminista a partir de las diferencias que surgen al interior del movimiento.

Entrevista a Laura Novoa

Hace unos días, Flor de la V dijo: "Me fui hace bastante de Actrices Argentinas y fuimos un montón (quienes lo hicimos) . Cuando sucedió lo de las marchas masivas nos unimos, y empezó la colectiva donde nos juntamos todas las semanas y se debatían diferentes temas sobre feminismo y el aborto legal seguro y gratuito. En ese momento empezó a haber una ola de confesiones, y nos conteníamos. Yo estaba viviendo una situación con Jorge Lanata, y cuando se charló en asamblea, decidieron no mezclar los temas y que no se confundiera con el proyecto de ley".

"Ahí todo bien: sacaron un comunicado y algunas me apoyaron -agregó la participante del Bailando 2019-. Después sucedió lo de Fardin, que es distinto, no tiene que ver con el aborto, ¿y cómo es? ¿se divide la sororidad?".

Actrices Argentinas se creó hace aproximadamente un año con el fin de pedir por la ley de aborto legal, seguro y gratuito. De a poco el colectivo se fue transformando en un espacio de debate y contención para otros temas relacionados con las mujeres. En diciembre de 2018 la agrupación apoyó a Thelma Fardin en su denuncia a Juan Darthés por violación en Nicaragua, y la acompañó en la conferencia de prensa en la que hizo público su testimonio.

