Tras la final, la madre de Samanta explotó en redes sociales

Susana Mendoza volvió a defender a su hija, Samanta Casais , horas después de que Telefe emitiera la final de Bake Off . A pesar de haber sido la ganadora, la polémica participante fue descalificada por mentir acerca de su experiencia como pastelera.

"Ella con mucha dignidad se presentó, no cualquiera lo haría, y aceptó su error. Quiero dejar bien en claro, y ella lo dijo, que no es pastelera, es amateur. Jamás hizo un curso de pastelería. Es el don que Dios le dio y la gente no acepta eso", sostuvo en diálogo con Informados de todo (América).

"El odio de la gente no se comprende, tan solo por hacer una torta. Es incomprensible, pero eso le ocurre a todos los genios, siempre los quieren pisar", subrayó.

"Para mi Samanta es ganadora. Ella fue con toda su dignidad, no muchos lo hacen. Ella dijo: 'yo voy por mi propia decisión, a mi nadie me obliga a venir'. Y eso habla muy bien de ella", enfatizó.

"Ella estaba muy tranquila y pensaba que todo lo había hecho bien", señaló sobre la actitud de Samanta antes de que estallara el escándalo y agregó que, Juan, el novio de la joven, fue su principal sostén ante las críticas.

A su vez, contó que con el dinero que había ganado en Bake Off, Samanta quería pagar un curso de pastelería con el prestigioso Osvaldo Gross y aclaro que no lo utilizó para refaccionar su casa, como se había comentado en las redes.

En otro tramo de la nota, Mendoza se negó a hablar sobre la causa penal en la que está involucrada su hija por un accidente de tránsito en el que murió un hombre.