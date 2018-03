Tras la goleada surgen las dudas: ¿ahora qué, Sampa?

Las estadísticas dan cuenta de un entrenador que está en plena búsqueda del equipo y de los actores que le darán vida a su plan de juego. En este contexto, y luego de la goleada histórica que le propinó España, surgen algunos interrogantes: ¿cómo armará la lista Sampaoli finalizados los dos amistosos de prueba?, ¿cuánto puede influir la estrepitosa derrota en sus planes?

Los seguros

Es posible que la primera pregunta no tenga respuesta ni siquiera en la mente del propio entrenador. Pero abierto el análisis y de acuerdo a que el DT adelantó que tiene un 80% de la lista se puede prever a los jugadores que irán por rendimiento actual y por la confianza que le dio Sampaoli en sus cuatro partidos de Eliminatorias.

Para LM Neuquén, los seguros son los arqueros Sergio Romero y Nahuel Guzmán por la cantidad de tiempo que llevan en el equipo. Al igual que Nicolás Otamendi, Gabriel Mercado y Federico Fazio en la zona defensiva.

Mientras que el neuquino Marcos Acuña, Lucas Biglia, Éver Banega, Ángel Di María, Lionel Messi, Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín parecen números puestos en el mediocampo y el ataque.

Entre los jugadores que rindieron examen en los dos amistosos, Manu Lanzini cumplió y puede haberse ganado un boleto. Además, es del gusto del cuerpo técnico. Asimismo, quedan dudas por Marcos Rojo, tiene experiencia mundialista y puede jugar de central y lateral, pero está falto de fútbol. Fabricio Bustos y Nicolás Tagliafico rindieron contra Italia pero dejaron muchas dudas ante la Furia y es una incertidumbre su futuro en la Selección. La falta de jugadores en sus puestos le abren una puerta si es que Sampaoli define jugar con una línea de cuatro defensores.

En similar situación están Giovani Lo Celso (un escalón arriba que el resto), Diego Perotti, Cristian Pavón y Lautaro Martínez, que serán analizados hasta último momento por Sampa. Javier Mascherano es un tema aparte. Parecía seguro por experiencia y peso específico, pero su presente en China y su floja actuación ante España lo dejan tambaleando. Wilfredo Caballero convenció ante Italia pero parece haber tirado todo por la borda en la goleada. Así, el tercer arquero está por resolverse.

La Joya, mejor afuera

Paulo Dybala se pudo haber ganado un lugar estando afuera ya que ninguno de los convocados en la gira demostró estar en mejor nivel que la Joya. Al igual que Enzo Pérez de River, a quien el DT no llamó porque sabe que puede rendir con Argentina. Pablo Pérez, con pocos minutos; Leandro Paredes, que no termina de convencer, y Ramiro Funes Mori, falto de ritmo, quedarían marginados. Por su parte, Mauro Icardi estaba con un pie afuera luego de que Sampa diera a entender que no era su momento. Pero ante la falta de minutos de Martínez y Pavón, delanteros que probó, sus chances resurgen y sueña con estar en la lista de 23 convocados.

En este repaso aparecen sólo 12 seguros, menos de lo previsto por el DT en la previa de la gira. El dato responde a la segunda pregunta. La derrota dejó más dudas que certezas.

"Messi puede arreglar un poquito esto, pero no tanto como para hacerle sombra a Alemania, Brasil ni España”.Mario Alberto Kempes. Campeón del mundo con Argentina en 1978

"Una derrota así deja secuelas. Yo a los jugadores los llevaría a mi habitación, sin comer ni tomar nada y ahí se habla”. Carlos Bilardo. Entrenador campeón del mundo en México 1986

"Imagino la confusión de Sampaoli, no debe saber por dónde empezar. Va a hacerle pensar mucho este resultado”.Jorge Valdano.Metió el segundo gol en la final del mundo con Alemania en 1986

"Yo estoy muy ilusionado. Si se empiezan a hacer las cosas bien, vamos a tener un gran Mundial”. Gabriel Heinze. DT de Vélez y ex jugador de la Selección argentina

Los campeones vuelven a Tilcara, y Romero y Messi el finde juegan...

A cumplir la promesa

Antes de festejar en México 1986, el plantel le prometió a la Virgen de Copacabana del Abra Punta Corral en Tilcara volver para agradecerle si levantaban la Copa. Lo hicieron 32 años después para “romper el maleficio” y que Argentina vuelva a la cima del fútbol mundial.

Romero, listo para jugar

El cuerpo médico de la Selección confirmó ayer que Sergio Romero sufrió un golpe sin lesiones óseas ni ligamentarias de gravedad. Así podrá ser parte el fin de semana en el Manchester United.

Messi será evaluado

Lionel Messi se someterá hoy a estudios médicos para chequear el grado de la lesión que lo marginó de los amistosos ante Italia y España. El DT del Barcelona, Ernesto Valverde, dijo estar tranquilo con su estado físico y que jugaría mañana ante el Leganés.