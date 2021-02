Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de German Martitegui (@germanmartitegui)

Rápidamente, sus fans se reportaron en la publicación y lo llenaron de elogios, aunque también muchos reconocieron que el paso del tiempo le hizo bien. “SOS vos???? Re lindo pero ahora estás aún más guapo”; “Me quedo con el señor maduro y pelado de hoy”; “¿Dónde quedó toda esa melena? La facha sigue!!!”; “Vi a Germán con pelo, ya me puedo morir en paz” y “Me gusta más ahora”, fueron algunos de los comentarios que le llegaron.

Días atrás, Martitegui quedó en el ojo de la tormenta, cuando en las redes sociales un usuario criticó los platos de su restaurante, considerándolos caros y de poca cantidad. “Me metí a ver los platos del restaurante de Germán Martitegui y estoy indignadísimo. Me chupa un huevo que digan que así es la comida gourmet, es un robo a mano armada disfrazado de arte para cobrarte fortuna por literalmente un espárrago”, escribió el tuitero.

Si bien el chef no respondió a las críticas, varios usuarios lo defendieron, asegurando que no se trata de un restaurante para ir a saciar el hambre, sino de un sitio para probar nuevos sabores: “Claramente no eres cliente de ese tipo de restaurantes. No por ello puedes decir que es un robo lo que hacen. Técnica, texturas, sabores y aromas que jamás lo encontrarás en el lomito especial con papas que seguro debes estar acostumbrado”, “Es un menú de como 10 pasos, no te sirve solo uno”, “Si vas a un restaurante así, no vas para saciar tu hambre. Vas para vivir una experiencia gastronómica distinta. A probar cosas distintas”, “A quienes les gusta criticar siempre van a encontrar algo de lo cual quejarse. $8000 una cena para 2 personas con 4 platos, 1 espumante, torta y bombones. 53 dólares entre 2 en uno de los 50 mejores restaurantes del mundo”.

Con esos conceptos, German posteó en su Instagram el menú para el día de los enamorados, el cual no se mostraba como platos abundantes, pero desplegaban una gran carta de sabores. Pese a que aparecieron nuevamente críticas, también hubo seguidores que volvieron a defenderlo. “Quedó hermoso!!”; “Una paquetería!!!! Felicitaciones!!!!!!” ; “Es un poema de solo mirarlo!” y “Todo tan lindo que da lastima comerlo!!!”